Rauf Denktaş'ın sağlık durumu

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın bilincinin açık olduğu, kısa cümlelerle iletişim kurabildiği açıklandı.

YDÜ Hastanesi Başhekimi Sevim Erkmen, Doç Dr. Şerife Gül Öz, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Finn Rasmussen, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kaya Süer ile Başhekim Yardımcısı Erkan Kaptanoğlu, bugün basın toplantısı düzenleyerek Denktaş’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Başhekim Sevim Erkmen, bugün Denktaş’ın YDÜ Hastanesi’ndeki 44. günü olduğunu belirtti.

Hafta içerisinde enfeksiyon durumu olduğunu, ancak şu an iyi olduğunu ifade eden Erkmen, Denktaş’ın doktorlar tarafından sıkı bir şekilde takip edildiğini söyledi. Denktaş’ın sağlık durumunun çok ince bir çizgide seyrettiğini kaydetti.

ÖZ

Doç. Dr. Şerife Gül Öz, Denktaş’ın tüm bulgularının stabil olduğunu ve ortaya çıkan enfeksiyonun kontrol altına alındığını belirterek, tansiyonunun, böbreklerinin ve karaciğerinin iyi durumda olduğunu kaydetti.

Denktaş’ın ateşinin kontrol altına alındığını ve bilincinin açık olduğunu belirten Öz,”Halsizliği devam ediyor, ancak kısa cümlelerle iletişim kurabiliyor” dedi.

RASMUSSEN

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Finn Rasmussen, Denktaş’ın solunum kası güçsüzlüğünün devam ettiğini, Salı günü kanında bakteri tespit edildiği için solunumunun da genel durumundan etkilenerek dalgalanma gösterdiğini belirtti.

Gelecek günlerde nelerle karşılaşacaklarını bilmediklerini söyleyen Rasmussen, “Büyük damar yolu dediğimiz kataterlerin bir kısmını çıkardık ve biraz rahatlattık. Önceden çıkaramamıştık çünkü ihtiyacı vardı. Şimdi bu ana kataterlere ihtiyacı olmaması daha iyi olduğunu gösteriyor” dedi.

Rasmussen, Denktaş’ın çok iyi olacağını söylemek için çok erken olduğunu belirterek, gelecek hafta daha çok şey biliyor olacaklarını söyledi.

SÜER

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kaya Süer, hafta başında bir ateş tablosuyla karşılaştıklarını ve yapılan testlerde değerlerinde artış ve kanında bakteri bulunduğunu ve tedaviye başladıklarını anlatarak, bugün itibariyle de değerlerinde belirgin düşüşler olduğunu, 2 gündür de ateşi olmadığını kaydetti.

KAPTANOĞLU

Başhekim Yardımcısı Erkan Kaptanoğlu ise, Denktaş’ın hastaneye yattıktan sonra ağır tablolar atlattığını ve ardından da yavaş yavaş dalgalanmalar olmakla birlikte genel durumunun iyiye gittiğini belirterek, şu anda geldiği zamana göre oldukça iyi olduğunu söyledi.

Kaptanoğlu, Denktaş’ın iyileşme hızının yavaş olduğunu, dalgalanmaların devam ettiğini, bir gün iyi bir gün kötü olduğunu ancak, iyi günlerinin de kötü günlerinin de eskiye göre daha iyi olduğunu belirtti.

İnce bir çizgide ilerlemeye çalıştıklarını dile getiren Kaptanoğlu, “İyi olacağı konusunda oldukça ümitliyiz” dedi.