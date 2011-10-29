Rauf Denktaş bugün taburcu ediliyor

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde uzun süredir tedavi gören ve sağlık durumu iyiye giden Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın bugün hastaneden taburcu edileceği açıklandı.

YDÜ Hastanesi yetkilileri, sağlık durumu iyiye giden Denktaş'ın öğleden sonra taburcu edileceğini, öncesinde de basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Denktaş'ın tedavisiyle yakından ilgilenen YDÜ doktorları dün düzenledikleri basın toplantısında, Rauf Denktaş'ın sağlık durumunun daha iyi olduğunu, hiçbir cihaza bağlı olmadığını, ağızdan

beslenebildiğini ve konuştuğunu belirtmişti.

Doktorlar, Denktaş'ın sağlık durumunun her geçen gün iyiye doğru gittiğini ve en uygun zamanda taburcu edilmesinin planlandığını söylemişti. 24 Mayıs'ta beyin kanaması geçiren ve sol tarafı felç olan

Denktaş, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından rehabilitasyon süreci için 8 Temmuz'da Ankara'ya, Genelkurmay Başkanlığı Rehabilitasyon Merkezi'ne

götürülmüştü.

Rauf Denktaş, tedavisine Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) devam edilirken, beyinle kafatası arasındaki kan birikiminin boşaltılması için 25 Ağustos'ta ameliyat edilmiş, 30 Ağustos'ta

da KKTC'ye getirilerek YDÜ Hastanesi'nde tedavisine devam edilmişti.



Denktaş, beyinle kafatası arasındaki kan birikiminin artması nedeniyle 5 Eylül'de YDÜ Hastanesi'nde yeniden ameliyat edilmişti.