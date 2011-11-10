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Rasmussen'den Gürcistan'a teşekkür...

Rasmussen,Gürcistan'ın üyelik sorumluluklarını tam olarak yerine getirdiğini söyledi.

Rasmussen'den Gürcistan'a teşekkür...

Rasmussen,Gürcistan'ın üyelik sorumluluklarını tam olarak yerine getirdiğini söyledi.

10 Kasım 2011 Perşembe 22:21
Rasmussen'den Gürcistan'a teşekkür...
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Gürcistan komisyon toplantısına katılmak üzere Gürcistan'da bulunan NATO Genel Sekreteri Rasmussen ve NATO heyeti, temasların ikinci gününde Batum'a geçti. Batum'da devam edilen komisyon toplantıları ve ikili görüşmeler sonrası Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili ile ortak basın toplantısı düzenleyen Genel Sekreter Rasmussen, Gürcistan'a ittifak operasyonlarda aldığı rolden dolayı teşekkür etti.

Gürcü hükümetine teşekkürlerini sunan Rasmussen, "Afganistan'daki ISAF misyonu bölgeye büyük katkıda bulunmaktadır. Gelecek yıl bu zamanlar daha kapsamlı olacaktır. Gürcistan ISAF'ın model üyesidir. Ve ben bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Ayrıca gün içinde yaptığı açıklamasında Gürcistan'ı NATO bünyesi içinde görmek istediklerini belirten Rasmussen üyelik sorumluluklarını ve yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini belirtmişti.

Saakaşvili ise, son 3 yıl içinde Gürcistan'ın NATO bünyesi içinde yer almak için gösterdiği gerçek ve açık çabaya vurgu yaparak, ittifak ülkeler arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da derinleştiğini belirtti.

Ayrıca Genel Sekreter Rasmussen'in davetlisi olarak yakın gelecekte Brüksel'e gideceğini belirten Saakaşvili, NATO üyeliği konusunda yoğunlaşan ilişkilerden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 10.11.2011 22:21
Anahtar Kelimeler:
NATORasmussenGürcistan
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