Ramallah\'ta Filistinli Tutuklu Gazetecilere Destek Gösterisi





Ramallah, 5 Ağustos 18 : Filistinli gazeteciler, İsrail hapishanelerindeki meslektaşlarına destek için işgal altındaki Batı Şeria\'nın Ramallah kentinde gösteri düzenledi.Ramallah\'ın batısındaki Ofer Cezaevi önünde toplanan onlarca gazeteci, tutuklu meslektaşlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.AA muhabirine konuşan, Filistinli Gazeteciler Sendikası Sözcüsü Ömer Nezzal, 4\'ü Ofer Cezaevi\'nde olmak üzere İsrail hapishanelerinde tutulan tüm meslektaşlarıyla dayanışma için burada olduklarını söyledi.İsrail\'e "tüm şeffaflığıyla gazetecilik yapmayı sürdürecekleri" mesajını vermek istediklerini belirten Nezzal, uluslararası topluma da "İsrail\'in ihlallerine karşı Filistinli gazetecileri korumaları" çağrısında bulundu.27 FİLİSTİNLİ GAZETECİ HAPİSTEArap dünyasından gazeteci ve yazarları bir araya getiren Gazetecileri Destekleme Komitesi, bu ayın başında yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli gazeteci sayısının 27\'ye ulaştığını belirterek, bunlardan 2\'sinin hasta, 5\'inin ise idari olarak gözaltında tutulduğunu aktarmıştı.İsrail hapishanelerinde 350\'si çocuk olmak üzere 6 bin 500\'den fazla Filistinli bulunuyor.(AA/RÇ/HÖ)