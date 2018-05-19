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Rakka'da Tehlikeli Yolculuk...

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka'daki siviller, Fırat Nehri'ndeki köprülerin geçmiş dönemlerdeki saldırılarda yıkılması nedeniyle nehrin karşısına geçmek için ölüm riski taşıyan motorlu salları kullanıyor.

Rakka'da Tehlikeli Yolculuk...

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka'daki siviller, Fırat Nehri'ndeki köprülerin geçmiş dönemlerdeki saldırılarda yıkılması nedeniyle nehrin karşısına geçmek için ölüm riski taşıyan motorlu salları kullanıyor.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 12:39
Rakka'da Tehlikeli Yolculuk...

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka'daki siviller, Fırat Nehri'ndeki köprülerin geçmiş dönemlerdeki saldırılarda yıkılması nedeniyle nehrin karşısına geçmek için ölüm riski taşıyan motorlu salları kullanıyor.

YPG/PKK, bir dönem DEAŞ'lı teröristlerin "kalesi" Rakka'yı Ekim 2017'den bu yana işgal altında tutuyor. Terör örgütünün Rakka'yı ele geçirmek için geçen yıl düzenlediği saldırılarda topraklarını terk eden ancak çareleri olmadığı için evlerine dönmek zorunda kalan az sayıda Rakkalı sivil, harabeye dönen kentte zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Yerel kaynaklara göre, YPG/PKK'lı teröristler, daha fazla sivilin Rakka kent merkezine dönmesini ve rahatça dolaşmasını engellemek için yıkılan köprüleri onarmıyor.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin DEAŞ'la mücadele adı altında Rakka'ya 2017 yılının ocak ayında düzenlediği saldırılarda yıkılan köprüler, kent merkezini güney ve batı kırsalıyla birleştiriyordu.

Köprülerin yıkılması üzerine bölge sakinleri nehrin karşı kıyısına geçmek için ilkel koşullarda yaptıkları motorlu salları kullanmaya başladı. Can güveliği olmayan sallarla yapılan yolculuklar hem tehlikeli hem de masraflı. 

SALLARI GÜNDE YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ KULLANIYOR

Fırat Nehri'nin diğer kıyısına geçmek için yolcular kişi başı 100 Suriye lirası (1 TL) öderken, motorsikletlerden 200 Suriye Lirası (2 TL), motorlu açlardan ise 500 Suriye Lirası (5 TL) ücret alınıyor.

Her gün yaklaşık 2 bin kişinin kullandığı sallar, hasta nakli, ulaşım, gıda temini, alışveriş ve inşaat malzemelerini taşıma olmak üzere farklı amaçlar için hizmet veriyor.

Bölge sakinlerine göre, YPG/PKK ve ona bağlı sözde Rakka sivil meclisi Fırat Nehri'nin diğer kıyısından kent merkezine taşınan gıda ve diğer ürünlerden vergi alırken, yıkılan köprüleri onarmak istemiyor.

ÇOCUKLAR, KADINLAR VE YÜZME BİLMEYENLER RİSK ALTINDA 

Rakka'daki AA muhabirleri, yerel halkın Fırat Nehri'ni geçmeye çalışırken yaşadığı zorlukları görüntüledi.
Motorlu sal sahipleri, ilkel yollarla yaptıkları araçların güvenli olmadığı konusunda sivilleri uyarırken, bölge halkının salları kullanmaktan başka çarelerinin olmadığını vurguluyor.

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Sal sahiplerinden Muhammed Ebu Halit, "Nehrin diğer kıyısına salla geçişler, hem tehlikeli hem pahalı. Geçişler ücretli, fiyatlar ise kişi sayısında ve taşınan malzemelerin ağırlığına göre değişiyor." dedi.

Halit, araçların daha çok çocuk ve kadın yolcular için ölüm tehlikesi arz ettiğini belirterek, "Sallar, yüzme bilmeyenler için daha fazla risk taşıyor. Rüzgarlı günlerde salların çarpışma olasılığı var." diye konuştu.

RAKKA'NIN YÜZDE 90'NI YERLE BİR OLDU

AA'nın geçmiş dönemlerde çektiği görüntülerde, Rakka'nın tamamına yakınının harabeye döndüğü gözlenmişti. 
Caddelerin iki tarafındaki binaların tamamen yıkıldığı, araçların enkazların altında kaldığı görülmüştü.

Şiddetli saldırılar nedeniyle kepenkleri kapalı dükkanların çatılarının çöktüğü, kepenkleri kırılarak açılmış olanların da içlerinin boş olduğu görüntülere yansımıştı. 

"Rakka Sessizce Katlediliyor" isimli aktivist ağının geçen yılki raporunda, ABD ile PKK/PYD'nin saldırıları süresince iki bine yakın sivilin öldüğü, 450 binden fazlasının göç etmek zorunda kaldığı açıklanmıştı. Ağ, kentin yüzde 90'ının yerle bir edildiğini bildirmişti. 

KENT MERKEZİNDE İNSANİ KRİZ YAŞANIYOR

Rakka kent merkezinde insani kriz her geçen gün daha da büyüyor. Kent merkezine dönen yaklaşık 20 bin sivil yoksulluk ve işsizlik sorunu yaşıyor.
Çocukların büyük kısmı ailelerine destek olmak için okula gidemezken, okul ve oyun yerine günlerinin neredeyse tamamını çöplüklerde plastik atıkları toplayarak geçiriyor.

Kent merkezindeki savaş kalıntısı patlayıcıların oluşturduğu tehlike de hayatı olumsuz etkiliyor.

 


Son Güncelleme: 19.05.2018 15:50
Anahtar Kelimeler:
SuriyeRakka
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