Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Temmuz 2017 Cuma 10:59

Rakka'da 84 Sivil Öldü

Suriye'de Rakka'ya düzenlenen saldırılarda dün ve önceki gün toplam 84 sivil hayatın kaybetti, 90 sivil yaralandı.

Rakka'da 84 Sivil Öldü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ ULUSLARARASI KOALİSYON İLE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/PYD'NİN RAKKA KENTİNE DÜN VE ÖNCEKİ GÜN DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 84 SİVİL ÖLDÜ, 90 SİVİL YARALANDI

Suriye'de Rakka'ya düzenlenen saldırılarda dün ve önceki gün toplam 84 sivil hayatın kaybetti, 90 sivil yaralandı.

"Rakka sessizce katlediliyor" isimli DEAŞ ve PKK/PYD karşıtı yerel aktivist ağı, sosyal medya hesabında, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ve terör örgütü PKK/PYD'nin Rakka kentine 26 ve 27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 84 sivilin yaşamını yitirdiği, 90 sivilin yaralandığı bildirdi.

Rakka'daki yerel medya aktivistlerinden Muaz Aziz de AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''DEAŞ, Rakka'nın doğusunda Karama beldesi yakınlarında PYD'ye ait birliğine bomba yüklü araçla saldırdı. Saldırıda çok sayıda PYD'li öldü.'' dedi.

DEAŞ'ın karargah olarak kullandığı Rakka hastanesinin ise ABD topçu birliklerince vurulduğunu belirten Aziz, ''Rakka kentine yönelik düzenlenen saldırılarda çok sayıda sivil yaralanıyor. Hastaneler yaralılarla dolu ve acil tıbbi malzemeye ihtiyaç duyuluyor.'' diye konuştu.

ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka kent merkezine yönelik operasyonun 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurmuştu.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), son 8 ayda Rakka'ya düzenlen saldırılarda, 308’i çocuk, 203’i kadın, en az bin 400 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan Anayasa Mahkemesi, Başbakan Şerif'i Görevden Uzaklaştırdı Pakistan Anayasa Mahkemesi, Başbakan Şerif'i...
ABD'de Cumhuriyetçilerin Son Sağlık Tasarısı Da Reddedildi ABD'de Cumhuriyetçilerin Son Sağlık Tasarısı...
Barcelona'da Tren Kazası: 48 Yaralı Barcelona'da Tren Kazası: 48 Yaralı
Güneş Sistemi'nin Ötesinde İlk Kez Potansiyel Bir Ay Keşfedildi Güneş Sistemi'nin Ötesinde İlk Kez Potansiyel...
Rusya'dan ABD'ye Misilleme Rusya'dan ABD'ye Misilleme
Çin'de Sel: 8 Ölü Çin'de Sel: 8 Ölü
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Pakistan Anayasa Mahkemesi, Başbakan Şerif'i...
Pakistan Anayasa Mahkemesi, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına...

Haberi Oku