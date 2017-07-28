Rakka'da 84 Sivil Öldü

ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ ULUSLARARASI KOALİSYON İLE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/PYD'NİN RAKKA KENTİNE DÜN VE ÖNCEKİ GÜN DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 84 SİVİL ÖLDÜ, 90 SİVİL YARALANDI

Suriye'de Rakka'ya düzenlenen saldırılarda dün ve önceki gün toplam 84 sivil hayatın kaybetti, 90 sivil yaralandı.

"Rakka sessizce katlediliyor" isimli DEAŞ ve PKK/PYD karşıtı yerel aktivist ağı, sosyal medya hesabında, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ve terör örgütü PKK/PYD'nin Rakka kentine 26 ve 27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 84 sivilin yaşamını yitirdiği, 90 sivilin yaralandığı bildirdi.

Rakka'daki yerel medya aktivistlerinden Muaz Aziz de AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''DEAŞ, Rakka'nın doğusunda Karama beldesi yakınlarında PYD'ye ait birliğine bomba yüklü araçla saldırdı. Saldırıda çok sayıda PYD'li öldü.'' dedi.

DEAŞ'ın karargah olarak kullandığı Rakka hastanesinin ise ABD topçu birliklerince vurulduğunu belirten Aziz, ''Rakka kentine yönelik düzenlenen saldırılarda çok sayıda sivil yaralanıyor. Hastaneler yaralılarla dolu ve acil tıbbi malzemeye ihtiyaç duyuluyor.'' diye konuştu.

ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka kent merkezine yönelik operasyonun 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurmuştu.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), son 8 ayda Rakka'ya düzenlen saldırılarda, 308’i çocuk, 203’i kadın, en az bin 400 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.