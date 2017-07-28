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28 Temmuz 2017 Cuma 10:59

"Rakka'da 20-50 Bin Sivil Mahsur"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı UrsulaMueller, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kontrolü altındaki Rakka'da 20 ila 50 bin kişinin çatışmaların ortasında sıkışıp kaldığını söyledi.

'Rakka'da 20-50 Bin Sivil Mahsur'
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BM İNSANİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCISI MUELLER: "20 İLA 50 BİN SİVİL KUŞATMA ALTINDAKİ RAKKA'DA MAHSUR VE TEHLİKE ALTINDA"

"TEMMUZ AYINDA KUŞATMA ALTINDAKİ HİÇBİR BÖLGEYE YARDIM ULAŞTIRILAMADI"

 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı UrsulaMueller, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kontrolü altındaki Rakka'da 20 ila 50 bin kişinin çatışmaların ortasında sıkışıp kaldığını söyledi.

Mueller, BM Güvenlik Konseyine Ürdün'ün başkenti Amman'dan video konferans yoluyla katılarak, Suriye'deki insani duruma ilişkin bilgi verdi.

Nisan ayından beri 200 binden fazla sivilin Rakka'dan kaçtığını belirten Mueller, sadece bu ay 30 binden fazla kişinin yerlerinden edildiğini ifade etti.

Mueller, "20 ila 50 bin sivil kuşatma altındaki Rakka'da mahsur ve tehlike altında. Rakka'dan çıkmaları mümkün değil. Mayın ve diğer patlayıcı mühimmatlar, keskin nişancılar ve hava saldırıları nedeniyle sivillerin hareket etmesi son derece zor." dedi.

DEAŞ'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ve ölümlerin artmasından endişe duyduklarını söyleyen Mueller, çatışmalar nedeniyle insani yardımların yapılamadığına ve temmuz ayında kuşatma altındaki hiçbir bölgeye yardım ulaştırılamadığına dikkati çekti.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi MatthewRycroft ise Suriye rejiminin insani yardımların ulaştırılmasını engellediğini belirterek, rejimine yasal ve ahlaki zorunluluğunu yerine getirmesi ve insani erişime izin vermesi çağrısı çaptı.

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