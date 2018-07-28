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Rabia Meydanı'nın Boşaltılması Davasında 75 İdam

Mısır’da mahkemenin aralarında Şehit Esma’nın babası Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci’nin de bulunduğu 75 sanık hakkında idam kararı verdiği belirtildi.

Rabia Meydanı'nın Boşaltılması Davasında 75 İdam

Mısır’da mahkemenin aralarında Şehit Esma’nın babası Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci’nin de bulunduğu 75 sanık hakkında idam kararı verdiği belirtildi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:18
Rabia Meydanı'nın Boşaltılması Davasında 75 İdam

Mısır’da mahkemenin aralarında Şehit Esma’nın babası Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci’nin de bulunduğu 75 sanık hakkında idam kararı verdiği belirtildi.
Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi bugün Rabia Meydanı’nın boşaltılması olayları davasında 44’ü tutuklu 31’i firari 75 sanığın idamına hükmederek, evraklarının, görüşü alınmak üzere ülke müftüsüne gönderilmesini kararlaştırdı.
Sanıklar arasında Rabia Meydanı’nda vurularak şehit edilen Esma’nın babası Muhammed el-Biltaci, İhvan’ın siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsam el-Aryan, 25 Ocak Devrimi’nin öne çıkan isimlerinden Saffet Hicazi, eski Cumhurbaşkanı Enver Sedat suikastı davasından suçlanan ve uzun süre hapis yatan Tarık ez-Zumur ve ünlü Selefi davetçi Vecdi Guneym de yer alıyor.
Sanıklar, Rabia Meydanı’nın güvenlik güçleri tarafından boşaltıldığı 14 Ağustos 2013'te "yol kesmek, kasten adam öldürmek ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunmak" gibi iddialarla mahkeme tarafından suçlu bulundu.  
739 sanığın yargılandığı davada bütün sanıklar hakkındaki kararın 8 Eylül 2018'de açıklanacağı bildirildi.
Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi. Mısır yasalarına göre, 60 gün içerisinde mahkeme kararına itiraz edilebiliyor. İtirazın kabul edilmesi durumunda dava dosyası temyize gönderiliyor.
Mısır yasalarına göre, idam dosyaları karara bağlanmadan önce ülke müftüsüne sevk ediliyor. Müftünün görüşüne istişare amaçlı başvurulduktan sonra mahkeme son kararını veriyor. Müftü mahkemenin verdiği kararı onaylamasa bile hüküm infaz edilebiliyor.
NE OLMUŞTU?
Mısır’da demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 3 Temmuz 2013'te darbeyle görevden alınmasının ardından Rabia Meydanı’nda eylemler başlamış ve 14 Ağustos 2013 tarihine kadar sürmüştü.
Güvenlik güçleri, 14 Ağustos günü sabahın erken saatlerinde meydana müdahale etmiş, olaylarda resmi verilere göre 8’i polis 632 kişi hayatını kaybetmişti.
300’ü tutuklu 439’u firari 739 sanığın yargılandığı davada, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ve Muhammed Mursi’nin oğlu Avukat Usame Mursi de yer alıyor.
Cemaatül İslamiye liderlerinden Asım Abdulmecid ve Arap dünyasının ünlü davet adamı Selefi harekete mensup Vecdi Guneym de gıyaben yargılananlar arasında öne çıkan isimler.
Mahkeme kararının, Rabia Meydanı'nın boşaltılmasının 5'inci yılının hemen öncesinde verilmiş olması ise dikkat çekti. 
 


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Son Güncelleme: 28.07.2018 15:25
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