Qatar Airways'ın Uçağında Çekilen 3 Fotoğraf Skandal Yarattı



Uçuş sırasında çekildiği sanılan fotoğraflarda, biri erkek biri kadın iki kabin memurunun seviştiği görüldü.Qatar Airways'e ait uniformalarla uygunsuz şekilde davranışlar sergileyen kabin memurlarının sözkonusu fotoğraflarını kimin çektiği ve nasıl servis edildiği konusunda bilgi verilmedi.