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23 Şubat 2017 Perşembe 20:05

Qatar Airways'ın Uçağında Çekilen 3 Fotoğraf Skandal Yarattı

Qatar Airways'ın Uçağında Çekilen 3 Fotoğraf Skandal Yarattı
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Qatar Airways'ın Uçağında Çekilen 3 Fotoğraf Skandal Yarattı

Uçakları, hizmeti, üniformalarıyla gayet kaliteli olan 'Qatar Airways' geçtiğimiz gün skandal bir haberle gündeme oturdu. Katar'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketinin, uçak içinde kabin personeline ait uygunsuz 3 fotoğrafı ortaya çıktı.

Uçuş sırasında çekildiği sanılan fotoğraflarda, biri erkek biri kadın iki kabin memurunun seviştiği görüldü.Qatar Airways'e ait uniformalarla uygunsuz şekilde davranışlar sergileyen kabin memurlarının sözkonusu fotoğraflarını kimin çektiği ve nasıl servis edildiği konusunda bilgi verilmedi.


 
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