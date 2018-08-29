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PYD, ABD'ye 'Suriye'den çıkmayın' çağrısı

PKK'nın Suriye kolu YPG, bölgenin kuzeyinde yer alan mevcudiyetinin sona ermemesi için ABD'nin de sahada kalması gerektiğini savunuyor.

PYD, ABD'ye 'Suriye'den çıkmayın' çağrısı

PKK'nın Suriye kolu YPG, bölgenin kuzeyinde yer alan mevcudiyetinin sona ermemesi için ABD'nin de sahada kalması gerektiğini savunuyor.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:41
PYD, ABD'ye 'Suriye'den çıkmayın' çağrısı

PKK'nın Suriye kolu YPG, bölgenin kuzeyinde yer alan mevcudiyetinin sona ermemesi için ABD'nin de sahada kalması gerektiğini savunuyor.

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı ile sonlarına yaklaşan PKK'nın Suriye uzantısı YPG, bölgedeki mevcudiyetini devam ettirebilmek için ABD'nin de Suriye 'den çıkmaması gerektiğini belirtiyor.

'ABD BÖLGEDE KALMALI'

Suriye'deki geçiş sürecinde rejime karşı bir baskı unsuru oluşturmak için ABD'nin sahadan ayrılmaması gerektiğini belirten YPG'li yetkililer, bölgedeki unsurlarını kaybetmemek için ABD güvencesi altında kalmaları gerektiğini söylüyor.

PYD yöneticisi Ahmet Abdüsselam, “Amerikalıların mevcudiyetinin devamı, rejimi taviz vermeye ve Suriye  Demokratik Meclisi (SDM) ile ciddi bir müzakereye zorlayacaktır.” dedi.

YPG MEHMETÇİK'TEN KORKUYOR

YPG'li teröristlerin bu açıklamayı yapmasındaki temel gerçek,Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve Türkiye'nin temizlediği bölgeler. Özellikle Türkiye sınırını terörden arındıran Mehmetçik, bir sonraki hedef olarak Kobani'yi belirlemiş, bu da Suriye'deki terör varlığının sonlandırılmasına yardım etti.

YPG için yaklaşan sonu farkeden örgütün yöneticiler bu noktada ABD'nin kendilerini yarı yolda bırakmasından endişe ediyor, Bölgeden tamamiyle silinmekten korkuyor.

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