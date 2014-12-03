Putin'in, Güney Akım Doğalgaz Hattı Projesi'ne İlişkin Açıklaması

AVUSTURYA ENERJİ ŞİRKETİ OMV BAŞKANI ROİSS: "AVRUPA'NIN RUS GAZINA İHTİYACI VARDIR. AVRUPA, RUS GAZI OLMADAN YAPAMAZ"

Avusturya enerji şirketi OMV Başkanı Gerhard Roiss, Avrupa'nın Rus gazına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Avrupa, Rus gazı olmadan yapamaz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Güney Akım Doğalgaz Hattı Projesi'ne devam etmeyeceklerini açıklaması, Avusturya'da tepkilere neden oldu.

Avusturya enerji şirketi OMV Başkanı Gerhard Roiss, devlet televizyonu ORF'ye yaptığı açıklamada, Rusya'nın Güney Akım Doğalgaz Hattı Projesi'nden vazgeçmesini "Avrupa için üzücü bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Avrupa'nın Rusya'nın gazına ihtiyacı olduğunu kaydeden Roiss, "Bu, Avrupa için üzücü bir gelişmedir çünkü Avrupa'nın Rus gazına ihtiyacı vardır. Avrupa, Rus gazı olmadan yapamaz" ifadelerini kullandı. Güvenli enerji arzının sağlanmasının herkesin yararına olduğunu vurgulayan Roiss, "Güney-Doğu Avrupa gaz tedarik ihtimalinin azalması, tek bir üreticiye bağımlılık ve Ukrayna üzerinden tek hattın olması asıl sorundur" diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Reinhold Mitterlehner ise proje hakkında daha fazla resmi bilgiye ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Mitterlehner, "Biz bu sorunun, halen aydınlığa kavuşturulması gereken bir sorun olduğuna inanıyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, 24 Haziran 2014'te Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gerçekleştirdiği ziyaretinde, Güney Akım projesi kapsamında Rusya ile Avusturya arasında, yıllık 32 milyar metreküp doğalgaz akışını sağlayacak boru hattının inşa edilmesini öngören anlaşma imzalanmıştı. Bu kapsamda enerji şirketleri OMV ile Gazprom arasında imzalanan anlaşmaya göre hattın yapımına 2016'da başlanması ve projenin 2018'de tam kapasiteyle çalışması öngörülmüştü.

Putin, Avusturya'nın Rus gazının dağıtım merkezi olacağını, Avusturya Cumhurbaşkanı Heniz Fischer ise Avrupa Birliği'nin (AB) karşı çıktığı anlaşmaya ihtiyaçları olduğunu söylemişti.

Güney Akım Doğalgaz Hattı Projesi, Avrupa'nın Rus doğal gazına olan ihtiyacının bir bölümünü karşılama düşüncesiyle ortaya çıktı. Son 10 yılda Ukrayna'dan kaynaklanan doğalgaz kesintilerinden korunacak bir çözüm olarak görülen proje, Rus doğal gazını Karadeniz altından döşenecek bir boru hattıyla Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya taşımayı öngörüyor. AB ise 2020'ye kadar bitmesi planlanan projeye Rusya'ya olan bağımlılığın artacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.