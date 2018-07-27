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"Putin’den Trump’a Davet"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın karşılıklı görüşmeleri sürdürmek istediğini belirterek, “Kendisini Moskova’ya davet ettim. Ben de Washington’u ziyaret etmeye hazırım. Ancak çalışmaların yapılabilmesi için gerekli koşulların oluşması gerekiyor.” dedi.

"Putin’den Trump’a Davet"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın karşılıklı görüşmeleri sürdürmek istediğini belirterek, “Kendisini Moskova’ya davet ettim. Ben de Washington’u ziyaret etmeye hazırım. Ancak çalışmaların yapılabilmesi için gerekli koşulların oluşması gerekiyor.” dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:39
"Putin’den Trump’a Davet"


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın karşılıklı görüşmeleri sürdürmek istediğini belirterek, “Kendisini Moskova’ya davet ettim. Ben de Washington’u ziyaret etmeye hazırım. Ancak çalışmaların yapılabilmesi için gerekli koşulların oluşması gerekiyor.” dedi.
Putin, Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde düzenlenen 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Trump’ın verdiği sözleri tutmaya gayret eden bir karaktere sahip olduğunu belirten Putin, “Başka ülkelerin liderleri seçilmelerinin ardından bazı sözlerini unutabiliyorlar. Ancak Trump’ın seçmenlerine karşı verdiği sözleri tutmaya çalışması büyük bir artı.” diye konuştu.
Rusya ile ABD arasındaki temasların devam ettiğini anımsatan Putin, “Trump karşılıklı görüşmeleri sürdürmek istiyor. Bunu ben de istiyorum. Kendisini Moskova’ya davet ettim. Ben de Washington’u ziyaret etmeye hazırım. Ancak çalışmaların yapılabilmesi için gerekli koşulların oluşması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Konuya ilişkin bir kaç gün önce açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Trump-Putin görüşmesinin 2019'dan önce olmasının öngörülmediğini bildirmişti.
 

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Son Güncelleme: 27.07.2018 18:46
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