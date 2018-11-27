Putin, Ukrayna\'nın Sıkıyönetim Kararından Endişeli



RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN: "UKRAYNA’DA SIKIYÖNETİM İLAN EDİLMESİNDEN VE ORDULARININ SAVAŞA HAZIR KONUMA GETİRİLMESİNDEN ÖTÜRÜ DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ”

Moskova, 27 Kasım 18 : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Ukrayna’da sıkıyönetim ilan edilmesinden ötürü derin endişe duyuyoruz.” dedi.

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan yazılı açıklamada, iki liderin, Kerç Boğazı’nda Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik nedeniyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, Ukrayna’yı uluslararası hukuku çiğnemekle suçlayan Putin, “Ukrayna’da sıkıyönetim ilan edilmesinden ve ordularının savaşa hazır konuma getirilmesinden ötürü derin endişe duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Almanya’nın inisiyatifiyle gerçekleşen görüşmede Putin, “Ukrayna’nın aceleci kararlar almasının önlenmesi için Almanya’nın Kiev yönetimini etkilemesini umuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna, Karadeniz\'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması nedeniyle dün akşam sıkıyönetim ilan etmişti.

(AA/ÖZ/HÖ)

