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Putin Türkiye\'ye Gidecek

KREMLİN DIŞ POLİTİKA DANIŞMANI YURİY UŞAKOV, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN\'İN 19 KASIM\'DA TÜRKİYE\'YE GİDECEĞİNİ AÇIKLADI

Putin Türkiye\'ye Gidecek

KREMLİN DIŞ POLİTİKA DANIŞMANI YURİY UŞAKOV, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN\'İN 19 KASIM\'DA TÜRKİYE\'YE GİDECEĞİNİ AÇIKLADI

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:38
Putin Türkiye\'ye Gidecek

KREMLİN DIŞ POLİTİKA DANIŞMANI YURİY UŞAKOV, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN\'İN 19 KASIM\'DA TÜRKİYE\'YE GİDECEĞİNİ AÇIKLADI

Moskova, 12 Kasım 18 (.): Kremlin Dış Politika Danışmanı YuriyUşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanması dolayısıyla Türkiye\'de düzenlenecek törene katılacağını bildirdi.
Uşakov, İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, Putin\'in iştirak edeceği törenin 19 Kasım\'da İstanbul’da gerçekleştirileceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da törende bulunacağı bilgisini paylaştı.
Rus gazını Türkiye\'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa\'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.
Projede ikinci hattın Yunanistan üzerinden İtalya\'ya veya Bulgaristan üzerinden Sırbistan\'a ulaştırılması değerlendiriliyor. İkinci hattın kara bölümünün inşasına gelecek yıl başlanması planlanıyor.
Rusya Enerji Bakanı AleksandrNovak, "1 Ocak 2020 itibarıyla projede iki hattan da toplam 31,5 milyar metreküplük kapasiteyle doğal gaz sevkiyatına başlanabilir." açıklamasında bulunmuştu.
(AA/TUĞ/ŞEB)
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