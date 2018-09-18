Moskova, 18 Eylül 18 : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de düşürülen Rus savaş uçağına ilişkin gelişmeleri “trajik olayların bir zinciri” olarak niteleyerek, “Moskova’nın tepkisi, Suriye\'deki Rus birliklerinin güvenliğini artırmak yönünde olacaktır.” dedi.

Putin, başkent Moskova’da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Suriye’de düşürülen Rus savaş uçağına ilişkin gelişmeleri değerlendiren Putin, “Söz konusu gelişmeyi ciddi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Suriye’de Rus uçağının düşürülmesi trajik olayların bir zinciri gibi görülüyor. Moskova’nın tepkisi, Suriye\'deki Rus birliklerinin güvenliğini artırmak yönünde olacaktır.” diye konuştu.

“TÜRK UÇAĞIYLA KARIŞTIRMAYIN”

Putin, TSK\'nın Rus Su-24 uçağını düşürmesi ile İl-20 faciasının birbirinden farklı durumlar olduğunu ve karşılaştırılmaması gerektiğini ifade etti.

Putin "O zaman Türk uçağı bilinçli olarak uçağımızı vurmuştu. Zira İsrail uçağı bizim uçağımızı düşürmedi" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Suriye’de radardan kaybolan Rus askeri uçağının İsrail’in hava saldırıları nedeniyle Beşşar Esed rejimi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü kaydedilmişti.

(AA/SPUTNİK/FG)