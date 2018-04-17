Putin, Nazarbayev İle Suriye\'yi Görüştü

Moskova, 17 Nisan 18 (.): Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Suriye’yi görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, iki lider yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’deki durum ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada, "Liderler, kısa bir süre önce ABD ve müttefiklerinin Suriye\'ye yaptığı füze saldırısını kınadılar" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, her iki liderin, bu saldırgan eylemlerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin (BMGK) yaptırım kararı olmadan, BM tüzüğü, uluslararası hukuk kuralları ve normlarının doğrudan ihlal edilerek gerçekleştiğini vurguladığı kaydedildi.

(AA/HUR/GUR)