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10 Şubat 2017 Cuma 16:42

Putin'den Trump İle Görüşme Açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donal Trump ile Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da görüşebileceğini söyledi.

Putin'den Trump İle Görüşme Açıklaması
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RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN: "(ABD BAŞKANI TRUMP İLE) EĞER BÖYLE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞİRSE BUNUN LJUBLJANA'DA OLMASINA KARŞI DEĞİLİM. ANCAK BU SADECE BİZE DEĞİL, BİRÇOK ŞARTA BAĞLI"

Moskova, 10 Şubat 17 (.): Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donal Trump ile Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da görüşebileceğini söyledi.

Moskova'da Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, Rusya-ABD ilişkilerinin son 5 yılda bozulduğunu ve iki ülke halklarının yararına olacak şekilde düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump döneminde ikili ilişkilerin düzelmesini umut ettiklerini ifade eden Putin, ancak bunun sadece kendilerine değil, Washington'a da bağlı olduğuna vurgu yaptı.

Putin, Trump ile Slovenya'da görüşmek isteyip istemeyeceği yönündeki bir soruya, "Eğer böyle bir görüşme gerçekleşirse bunun Ljubljana'da olmasına karşı değilim. Daha önce orada bu türlü görüşmelerimiz oldu.

Ancak bu sadece bize değil, birçok şarta bağlı" ifadelerini kullandı.
Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Moskova ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Putin ve Trump'ın görüşmesine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını söylemişti.

Putin ve dönemin ABD Başkanı George W. Bush 2001 yılında Slovenya'da görüşmüştü.

RUSYA-SLOVENYA İLİŞKİLERİ

Basın toplantısında konuşan Putin, Slovenya ile ilişkilere önem verdiklerini belirterek, son yıllarda ticari hacimde yaşanan düşüşü telafi etmek istediklerini belirtti.

Putin, Rusya'nın Slovenya demiryolu ağınının modernize edilmesi projelerine yaklaşık 1 milyar avroluk yatırım yapabileceğini ifade etti.

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ise Rusya ile ticaret hacmi 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Pahor, Ukrayna'da tüm tarafları askeri faaliyetler durdurmaya çağırarak ancak o zaman Rusya ile AB ilişkilerinin düzelebileceğini işaret etti.

Putin-Pahor görüşmesinin ardından iki ülke arasında ormancılık, finans, kültür ve turizm alanlarında üç anlaşma imzalandı.

(AA/ÖK)

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