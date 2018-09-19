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Putin\'den Silah Programına İlişkin Açıklama

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN:

Putin\'den Silah Programına İlişkin Açıklama

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN:

19 Eylül 2018 Çarşamba 16:52
Putin\'den Silah Programına İlişkin Açıklama

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN: "(SİLAHLANMA İLE İLGİLİ) MEVCUT PROGRAMDA DÜNYADA SİLAHLARIN VE ASKERİ TEKNİK ARAÇLARIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇAĞDAŞ EĞİLİMLER İLE SURİYE’DE KULLANILAN RUS SİLAHLARIN TECRÜBELERİ DİKKATE ALINIYOR"
"BUGÜN RUSYA SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN UZUN VADEDE, ÖNÜMÜZDEKİ ON YILLAR İÇERİSİNDE ÇEHRESİNİ BELİRLEYECEK OLAN, GELECEK VADEDEN SİLAHLARIN GELİŞTİRİLMESİNİ VE ÜRETİLMESİNİ PLANLAMAYA BAŞLAMAK GEREKİYOR"
Moskova, 19 Eylül 18 (.): Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun çehresini belirlemek için gelecek vadeden silahların üretilmesini planlamak gerektiğini söyledi.
Putin, katıldığı askeri sanayi komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, sıradaki devlet silah programını oluşturmanın önemli bir konu olduğunu belirtti.
Devam eden mevcut programın 2027’ye kadar süreceğini ifade eden Putin, programa bu yıl başlandığını anımsatarak, "Mevcut programda dünyada silahların ve askeri teknik araçların geliştirilmesine yönelik çağdaş eğilimler ile Suriye\'de kullanılan Rus silahların tecrübeleri dikkate alınıyor. Bu programın uygulanması sonucunda birliklerde taktik ve teknik özellikleri başka ülkelerdeki örneklerinden daha iyi olan yeni ve güncel silahlar olmalıdır." diye konuştu.
Sarmat füze sistemi, 5. nesil savaş uçağı Su-57, yüksek korumalı muharebe tankı Armata ve S-500 hava savunma füze sistemi ile 677 Denizaltı Projesi’ni hatırlatan Putin, "Bugün Rusya Silahlı Kuvvetlerinin uzun vadede, önümüzdeki on yıllar içerisinde çehresini belirleyecek olan, gelecek vadeden silahların geliştirilmesini ve üretilmesini planlamaya başlamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mart ayında Federal Mecliste yaptığı konuşmada, aralarında Avangard ve Sarmat füze sistemlerinin de bulunduğu pek çok yeni silah üretimi yaptıklarını açıklamış, bu silahları "yenilmez" olarak nitelendirmişti.
(AA/TUĞ/ŞEB)

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