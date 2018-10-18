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Putin\'den "kaşıkçı" Açıklaması

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN:

Putin\'den "kaşıkçı" Açıklaması

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN:

18 Ekim 2018 Perşembe 16:08
Putin\'den
RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN: "(SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI\'NIN KAYBOLMASI) OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA TAMAMLANMADAN RİYAD İLE İLİŞKİLERİMİZİ NEDEN BOZALIM?”

"RUSYA’YI SUÇLAYIP YAPTIRIM UYGULAYANLAR, GAZETECİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEYİP SUUDİ ARABİSTAN’A YAPTIRIM UYGULAMIYORLAR"

Moskova, 18 Ekim 18 : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma tamamlanmadan Moskova’nın Riyad ile ilişkilerini bozmayacağını belirterek, “Rusya’yı suçlayıp yaptırım uygulayanlar, gazetecinin öldürüldüğünü söyleyip Suudi Arabistan’a yaptırım uygulamıyorlar.” dedi. 

Putin, Soçi’de düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın kaybolmasıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

ABD’de yaşadığı için Kaşıkçı konusunda bu ülkenin sorumluluk aldığını belirten Putin, “Rusya’yı kimyasal saldırı yapmakla suçlayıp yaptırım uygulayanlar, gazetecinin öldürüldüğünü söyleyip Suudi Arabistan’a yaptırım uygulamıyorlar. Böyle olaylarda eşit bir yaklaşım geliştirmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin, özellikle son yıllarda iyi bir noktaya geldiğine işaret eden Putin, “Söz konusu şahıs elit Suudi çevrenin bir üyesiydi. Kendisi belirli güç sahibi çevrelerle bağlantılıydı. Olanları yorumlamak biraz güç ve gerçekte ne olduğunu bilmiyoruz. Olaya ilişkin soruşturma tamamlanmadan Riyad ile ilişkilerimizi neden bozalım?” değerlendirmesinde bulundu.

(AA/RU/YIL)

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