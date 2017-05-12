Putin'den Filistin Açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ile Filistin arasında doğrudan diyaloğun yeniden başlaması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN: "RUSYA, İSRAİL İLE FİLİSTİN ARASINDA DOĞRUDAN DİYALOĞUN YENİDEN BAŞLAMASI İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEK"

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS: "(ABD BAŞKANI DONALD) TRUMP'A, İSRAİL İLE ARAMIZDAKİ ÇATIŞMAYA SON VERECEK TARİHİ BİR ANLAŞMA YAPMAK İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERMEYE VE KENDİSİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIR OLDUĞUMUZU İFADE ETTİM"

Soçi, 12 Mayıs 17 (T.a.K): Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ile Filistin arasında doğrudan diyaloğun yeniden başlaması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Putin, Soçi'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, iki devlet olarak İsrail ve Filistin'in huzur içinde olmasının, bölgenin istikrarı ve güvenliği için vazgeçilemez bir koşul olduğunu belirtti.

İsrail-Filistin sorununa, sadece uluslararası hukuka dayalı siyasi bir çözüm olabileceğini vurgulayan Putin, "Bu nedenle ikili ilişkileri desteklemek ve tek taraflı adımlardan kaçınmak önem arz ediyor.

Rusya, İsrail ile Filistin arasında doğrudan diyaloğun yeniden başlaması için her türlü desteği vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

"KAPSAMLI, ADİL VE KALICI BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Filistin Devlet Başkanı Abbas da İsrail'in yayılmacı politikasına devam etmesi ve Filistin'i ekonomik yollarla boğma çabaları ışığında, bölgedeki son duruma ilişkin Putin'e bilgi verdiğini söyledi.

Abbas, tüm bu yaşananların, İsrail ve Filistin arasındaki mevcut sorunları çözme ve bölgede barışı sağlama şansını zayıflattığına dikkati çekti.

Uluslararası hukuka dayalı, kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm istediklerini kaydeden Abbas, bu amaca hizmet edecek her türlü platformu değerlendirmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Abbas, geçen hafta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye de değinerek, "Trump'a, İsrail ile aramızdaki çatışmaya son verecek tarihi bir anlaşma yapmak için her türlü çabayı göstermeye ve kendisiyle iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettim. Trump'ın bu konuda bize yardımcı olma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

(AA/RU/ŞEB)