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Putin\'den Abd\'ye "orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması" Uyarısı

G20 ZİRVESİ İÇİN ARJANTİN\'DE BULUNAN RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, WASHİNGTON\'UN ANTLAŞMADAN ÇEKİLME PLANININ

Putin\'den Abd\'ye "orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması" Uyarısı

G20 ZİRVESİ İÇİN ARJANTİN\'DE BULUNAN RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, WASHİNGTON\'UN ANTLAŞMADAN ÇEKİLME PLANININ

30 Kasım 2018 Cuma 19:07
Putin\'den Abd\'ye

G20 ZİRVESİ İÇİN ARJANTİN\'DE BULUNAN RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, WASHİNGTON\'UN ANTLAŞMADAN ÇEKİLME PLANININ "KONTROLSÜZ SİLAHLANMA YARIŞI RİSKİ DOĞURDUĞUNU" SÖYLEDİ

Ankara, 30 Kasım 18 : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD\'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması\'ndan çekilmesinin yeni bir silahlanma yarışını tetikleyebileceğini söyledi.
Güney Amerika ülkesi Arjantin\'in başkenti Buenos Aires\'te düzenlenen G20 Zirvesi\'ne katılan Putin, Washington yönetiminin, "Soğuk Savaş" döneminden kalma 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması\'ndan çekilme planının, "kontrolsüz silahlanma yarışı riski doğurduğu" uyarısında bulundu.
Rus lider, ABD\'nin çekilmesine rağmen "nükleer programı konusunda yeniden gerilim yaşanmasını önlemek için" İran ile nükleer antlaşmayı teminat altına alma çağrısında bulunarak, ABD ile Kuzey Kore arasındaki diyaloğu takdirle karşıladığını ifade etti.
Putin, öte yandan ABD\'nin Pyongyang yönetimine ültimatomlar vermesinin varılan antlaşmalara engel olabileceği değerlendirmesinde de bulundu.
ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANTLAŞMASI
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ülkesi arasında geçmişte imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması\'ndan çekileceklerini duyurmuş, "Biz antlaşmada kalan taraf olduk ve antlaşmaya saygı gösterdik ancak Rusya ne yazık ki bu antlaşmaya saygı göstermedi. Bu nedenle antlaşmayı feshedeceğiz, antlaşmadan çekileceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu\'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması, 1987\'de Washington\'da imzalanmıştı.
Antlaşma, Rusya ve ABD\'nin menzili 300 ila 3 bin 400 mil olan karadan atılan güdümlü füze almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor. ABD, Rusya\'yı sık sık bu antlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.
(AA/ÖZ/ŞEB)
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