banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93807
ALTIN
240.233
DOLAR
6.1928
STERLİN
8.1050
EURO
7.1943
EL-SEN Zamları Ve KIB-TEK’e Yatırım Yapılmamasını Protesto Etmek İçin Grevde…
EL-SEN’İN ÖNERİLERİ
Çevre Koruma Dairesi, Geçen Ay 159 İşyerini Denetledi, 23 Ceza Kesti
23 İŞYERİNE CEZA
Yeni Büyükelçi Ali Murat Başçeri
YENİ BÜYÜKELÇİ ALİ MURAT BAŞÇERİ
Harmancı: “Süper Çocuklara Sahip Çıkmalıyız”
HARMANCI: “SÜPER ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMALIYIZ”
banner282

Putin Vostok-2018’i İzledi

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, RUSYA TARİHİNİN EN BÜYÜK ASKERİ TATBİKATI VOSTOK-2018’İN ANA ETABINI İZLEDİ

Putin Vostok-2018’i İzledi

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, RUSYA TARİHİNİN EN BÜYÜK ASKERİ TATBİKATI VOSTOK-2018’İN ANA ETABINI İZLEDİ

13 Eylül 2018 Perşembe 11:20
Putin Vostok-2018’i İzledi

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, RUSYA TARİHİNİN EN BÜYÜK ASKERİ TATBİKATI VOSTOK-2018’İN ANA ETABINI İZLEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sibirya bölgesinde devam eden Vostok-2018 askeri tatbikatını izledi.

Kremlin’den yapılan açıklamada Putin'in, tatbikatı yerinde takip etmek için Sibirya’nın Zabaykal bölgesindeki Tsugol poligonuna gittiği belirtildi.

Putin, 11 Eylül’de başlayan tatbikatın ana etabını Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve Moğolistan Silahlı Kuvvetler Birliği Komutanı Ganselem Lhagvasuren ile izledi.

Sahadaki mobil kontrol noktasını da denetleyen Putin, tatbikatın ardından bazı Rus, Çinli ve Moğol askerlere madalyalarını takdim etti.

Putin, poligonda yaptığı konuşmada, Rus ordusunun ve donanmasının ilk defa zor ve büyük ölçekli bir sınavdan geçtiğini söyledi.

Tatbikatın Tsugol poligonunda yapılan ana etabının yüksek seviyede gerçekleştiğini ifade eden Putin, tüm birimlerin potansiyel askeri tehditlere karşı başarılı bir şekilde yeteneklerini gösterdiğini vurguladı.

Putin, “Rusya, barışsever bir devlettir. Bizim saldırgan planlarımız olmaz, olamaz. Bizim dış politikamız ilgilenen tüm ülkelerle yaratıcı iş birliğini hedeflemektedir. İşte bu yüzden dünyadaki 59 ülkeden 87 gözlemci bu tatbikatı izliyor.” ifadelerini kullandı.

Rusya tarihindeki en yüksek katılımlı askeri tatbikatı olan Vostok-2018'e 300 bine yakın asker, binden fazla uçak, helikopter, insansız hava aracı, 36 bine yakın tank, zırhlı ve diğer askeri araçlar ile 80’e yakın gemi katılıyor.

17 Eylül'de sona erecek tatbikata Çin ve Moğolistan silahlı kuvvetleri de iştirak ediyor.

Son Güncelleme: 13.09.2018 14:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bebeklikteki İletişim Ortaokul Çağındaki Başarıyı Artırıyor
Bebeklikteki İletişim Ortaokul Çağındaki Başarıyı Artırıyor
Internet Casusluğu Alman Şirketlerine 50,5 Milyar Dolara Mal Oldu
Internet Casusluğu Alman Şirketlerine 50,5 Milyar Dolara Mal Oldu
Aihm Toplu Dinleme Davasında İngiltere'yi Haksız Buldu
Aihm Toplu Dinleme Davasında İngiltere'yi Haksız Buldu
Moody's: “Anlaşmasız Brexit İngiliz Ekonomisine Zarar Verir”
Moody's: “Anlaşmasız Brexit İngiliz Ekonomisine Zarar Verir”
Güney Afrika'da Kaya Üstünde “En Eski Çizim“ Bulundu
Güney Afrika'da Kaya Üstünde “En Eski Çizim“ Bulundu
ABD Suriye'deki Askeri Varlığını Artırıyor
ABD Suriye'deki Askeri Varlığını Artırıyor
Çin’de Yemekten Çıkan Fare 190 Milyon Dolara Mal Oldu
Çin’de Yemekten Çıkan Fare 190 Milyon Dolara Mal Oldu
ABD’nin Doğusunda ‘Florence’ Paniği
ABD’nin Doğusunda ‘Florence’ Paniği
Avrupa Parlamentosu 'Katil Robotları' Yasakladı
Avrupa Parlamentosu 'Katil Robotları' Yasakladı
Çin’de Kalabalığın Üzerine Araç Sürüldü: 11 Ölü
Çin’de Kalabalığın Üzerine Araç Sürüldü: 11 Ölü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim