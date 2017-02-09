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09 Şubat 2017 Perşembe 18:20

Putin Türk Askerinin Neden Yanlışıkla Vurulduğunu Açıkladı

Putin Türk Askerinin Neden Yanlışıkla Vurulduğunu Açıkladı
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Putin Türk Askerinin Neden Yanlışıkla Vurulduğunu Açıkladı

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu bina Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağı tarafından kazaen vuruldu. Hava harekatında hedef alınan binanın enkazı altında kalan 3 asker şehit oldu, 1'i ağır 11 asker ise yaralandı. TSK’dan kahreden olayla ilgili bu akşam açıklama geldi. Şehitlerin sözleşmeli er Ömer Akkuş, uzman çavuş Mehmet Şahin, uzman onbaşı Emre Mücahit Topal olduğu öğrenildi.

“KOORDİNATLARIN TEYİT EDİLMEMESİ”
Vladimir Putin’in Basın Danışmanı Dmtriy Peskov, Rus haber ajansı Ria Novost’ye yaptığı açıklamada “Putin, Erdoğan’a Türk askerlerinin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin operasyonu sırasında koordinatların teyit edilmemesi sonucunda yaşamını yitirdiğini söyledi” dedi.


 
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