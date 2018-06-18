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Putin Tartışmalara Nokta Koydu: Rus Kadınlar, Dünya Kupasına Gelen Turistlerle Beraber Olabilir

Dünya Kupası son hızıyla sürerken Rus kadınların ülkeye gelen erkeklerle beraber olup olmaması ile ilgili tartışmaya Putin son noktayı koyarak "Kendi bilecekleri iş" açıklamasını yaptı.

Putin Tartışmalara Nokta Koydu: Rus Kadınlar, Dünya Kupasına Gelen Turistlerle Beraber Olabilir

Dünya Kupası son hızıyla sürerken Rus kadınların ülkeye gelen erkeklerle beraber olup olmaması ile ilgili tartışmaya Putin son noktayı koyarak "Kendi bilecekleri iş" açıklamasını yaptı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 20:46
Putin Tartışmalara Nokta Koydu: Rus Kadınlar, Dünya Kupasına Gelen Turistlerle Beraber Olabilir

Putin Tartışmalara Nokta Koydu: Rus Kadınlar, Dünya Kupasına Gelen Turistlerle Beraber Olabilir

Dünya Kupası son hızıyla sürerken Rus kadınların ülkeye gelen erkeklerle beraber olup olmaması ile ilgili tartışmaya Putin son noktayı koyarak "Kendi bilecekleri iş" açıklamasını yaptı.

Rusya 2018 Dünya Kupası için ev sahipliği heyecanı yaşarken ülkede garip bir tartışma başladı. Tartışma Rus kadınlarının kupa için gelenlerle birlikte olup olmaması. Bu söylemi ortaya atan kişi de Komünist Parti üyesi Tamara Pletnyova. 70 yaşındaki siyasetçi ve aile komitesi üyesi Rus kadınlarının yabancılardan hamile kalabileceğinden korktuğunu belirtiyor.

"OLİMPİYAT ÇOCUKLARI" TARTIŞMASI ALEVLENDİ

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Hatta 1980 Moskova Olimpiyatları esnasında yaşanan "Olimpiyat Çocukları" olayını hatırlatıyor. 28 yıl önce gerçekleşen oyunlara gelen sporcular ve turistlerin Rus kadınlarla ilişkiye girmesiyle doğan çocuklar ülkede ayrımcılığa maruz bırakılmıştı.

"KENDİLERİNİ BAĞLAR"

Ülkedeki bazı kesimler, Rus kadınların Dünya Kupası için gelen turistlerden uzak durması çağrısı yaparken Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov muhabirlere, "Rus kadınlarının kendilerini bağlayan bir iş, istediklerini yapabilirler. Çünkü onlar dünyanın en iyi kadınları" açıklaması yaptı.

Sunucu Yelena Kangha ise Pletnyova'nın melez çocuklar hakkındaki açıklamalarının ahlaksızca olduğunu söyledi. İlişki yasağı çağrısına destek olanlardan biri de eski Chelsea yıldızı Yuri Zhirkova'un eşi Inna  Zhirkov. Inna Rus kadınlarının 'düzgün' kadınlar olduğunu, zaten Rus erkeklerinden başkasına bakmayacaklarını iddia etti.

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