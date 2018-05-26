Putin, Rusya'nın Malezya uçağını vurduğuna yönelik iddiaları reddetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinde kullanılan füzenin, Rus füzesi olmadığını savunarak, “Rusya, dahil edilmediği bir soruşturmanın sonuçlarını kabul etmeyecektir.” dedi.

Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında katıldığı oturumda, güncel küresel siyasi ve ekonomik konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ticarette, inşa etmesi yıllar süren çok taraflı iş birliği anlayışının gelişmesine engel olunduğuna işaret eden Putin, “Küresel ekonomi, bir sarmal gibi büyüyen korumacı önlemler nedeniyle yıkıcı bir krizin içerisine düşebilir.” diye konuştu.

Taraflar arasında yaşanacak güven kaybının, büyük değişikliklerin yaratacağı “türbülansa” dönüşebileceği uyarısında bulunan Putin, “Bu unsurlar, dünyanın daha önce görmediği bir sistematik krize dönüşebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

İran ile varılan nükleer anlaşmanın bozulmasına ilişkin tehlikelere değinen Putin, “İran anlaşmasının bozulması, tüm bölgeye zarar verecektir ve Kuzey Kore etrafında şekillenen sorunların benzerini yaratacaktır. Eğer İran bu anlaşmanın dışına ittirilirse, bu İsrail için daha mı iyi olacak? Bunun gerçekleşmesi halinde İran’ın nükleer programı herkes için bir bilinmez haline gelecek.” ifadelerini kullandı.

Putin, ABD’nin tek taraflı bir şekilde çekilmesiyle, İran anlaşmasının tümüyle kaybedilmediğini vurgulayarak, “Eğer anlaşmayı korumak istiyorsak, uluslararası sürecin sonuca ulaşabilmesi için tüm kapıların açık bırakılması gerekiyor.” dedi.



UKRAYNA'DA DÜŞÜRÜLEN MALEZYA UÇAĞIKonuşmasında, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi’nin (JIT) Ukrayna’nın doğusunda 2014’te Rus ordusuna ait bir füzenin Malezya uçağını vurduğuna yönelik açıklamasını da değerlendiren Rus lider, “Söz konusu araştırma komisyonuna alınmadık. Dolayısıyla Rusya, dahil edilmediği bir soruşturmanın sonuçlarını kabul etmeyecektir.” diye konuştu.Uçağı vuran füzenin Rus füzesi olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Putin, “Elbette hayır. Bu konuda öne sürülen farklı iddialar var, bunlardan birisi de füzenin Ukrayna’ya ait olduğu.” dedi.JIT, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti. JIT, füzenin Kursk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğunu belirtmişti.MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebatı ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişiden kurtulan olmamıştı