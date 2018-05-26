Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103235
ALTIN
197.827
DOLAR
4.7171
STERLİN
6.2889
EURO
5.5018
Temizliğe gittiği evden para çaldı
TEMİZLİĞE GİTTİĞİ EVDEN PARA ÇALDI
İki adet cep telefonu ile 1700 TL parayı çaldı
GİRNE'DE HIRSIZLIK
Sahte kimlikle yakalandı
SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA'DA UYUŞTURUCU
banner282

Putin, Rusya'nın Malezya uçağını vurduğuna yönelik iddiaları reddetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinde kullanılan füzenin, Rus füzesi olmadığını savunarak, “Rusya, dahil edilmediği bir soruşturmanın sonuçlarını kabul etmeyecektir.” dedi.

Putin, Rusya'nın Malezya uçağını vurduğuna yönelik iddiaları reddetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinde kullanılan füzenin, Rus füzesi olmadığını savunarak, “Rusya, dahil edilmediği bir soruşturmanın sonuçlarını kabul etmeyecektir.” dedi.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 06:09
Putin, Rusya'nın Malezya uçağını vurduğuna yönelik iddiaları reddetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinde kullanılan füzenin, Rus füzesi olmadığını savunarak, “Rusya, dahil edilmediği bir soruşturmanın sonuçlarını kabul etmeyecektir.” dedi.
Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında katıldığı oturumda, güncel küresel siyasi ve ekonomik konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Küresel ticarette, inşa etmesi yıllar süren çok taraflı iş birliği anlayışının gelişmesine engel olunduğuna işaret eden Putin, “Küresel ekonomi, bir sarmal gibi büyüyen korumacı önlemler nedeniyle yıkıcı bir krizin içerisine düşebilir.” diye konuştu.
Taraflar arasında yaşanacak güven kaybının, büyük değişikliklerin yaratacağı “türbülansa” dönüşebileceği uyarısında bulunan Putin, “Bu unsurlar, dünyanın daha önce görmediği bir sistematik krize dönüşebilir.” değerlendirmesinde bulundu.
İran ile varılan nükleer anlaşmanın bozulmasına ilişkin tehlikelere değinen Putin, “İran anlaşmasının bozulması, tüm bölgeye zarar verecektir ve Kuzey Kore etrafında şekillenen sorunların benzerini yaratacaktır. Eğer İran bu anlaşmanın dışına ittirilirse, bu İsrail için daha mı iyi olacak? Bunun gerçekleşmesi halinde İran’ın nükleer programı herkes için bir bilinmez haline gelecek.” ifadelerini kullandı.
Putin, ABD’nin tek taraflı bir şekilde çekilmesiyle, İran anlaşmasının tümüyle kaybedilmediğini vurgulayarak, “Eğer anlaşmayı korumak istiyorsak, uluslararası sürecin sonuca ulaşabilmesi için tüm kapıların açık bırakılması gerekiyor.” dedi.

banner277
UKRAYNA'DA DÜŞÜRÜLEN MALEZYA UÇAĞI
Konuşmasında, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi’nin (JIT) Ukrayna’nın doğusunda 2014’te Rus ordusuna ait bir füzenin Malezya uçağını vurduğuna yönelik açıklamasını da değerlendiren Rus lider, “Söz konusu araştırma komisyonuna alınmadık. Dolayısıyla Rusya, dahil edilmediği bir soruşturmanın sonuçlarını kabul etmeyecektir.” diye konuştu.
Uçağı vuran füzenin Rus füzesi olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Putin, “Elbette hayır. Bu konuda öne sürülen farklı iddialar var, bunlardan birisi de füzenin Ukrayna’ya ait olduğu.” dedi.
JIT, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti. JIT, füzenin Kursk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğunu belirtmişti.
MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebatı ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişiden kurtulan olmamıştı
 

Son Güncelleme: 26.05.2018 09:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırgızistan'da Türkiye mezunları iftarda buluştu
Kırgızistan'da Türkiye mezunları iftarda buluştu
Yemen'de difteri salgınında ölü sayısı 94'e yükseldi
Yemen'de difteri salgınında ölü sayısı 94'e yükseldi
ABD'de görülen davada suçlu bulunan Hakan Atilla itiraz etti
ABD'de görülen davada suçlu bulunan Hakan Atilla itiraz etti
Dünyada her yıl 5,4 milyon kişiyi yılan ısırıyor
Dünyada her yıl 5,4 milyon kişiyi yılan ısırıyor
Brezilya'da kamyon şoförlerinin grevine karşı polise yetki
Brezilya'da kamyon şoförlerinin grevine karşı polise yetki
Keşmir'de protestolar… 100’den fazla yaralı
Keşmir'de protestolar… 100’den fazla yaralı
Putin'den ABD'ye S-400 mesajı
Putin'den ABD'ye S-400 mesajı
Gazze'deki “Büyük Dönüş Yürüyüşünün“ dokuzuncu cumasında 109 yaralı
Gazze'deki “Büyük Dönüş Yürüyüşünün“ dokuzuncu cumasında 109 yaralı
Küba'daki uçak kazasında ölü sayısı 112'ye yükseldi
Küba'daki uçak kazasında ölü sayısı 112'ye yükseldi
Neturei Karta: ''İsrail Devleti Filistin halkı için bir felakettir''
Neturei Karta: ''İsrail Devleti Filistin halkı için bir felakettir''

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim