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Putin, Rusya Güvenlik Konseyinde İdlib’i Görüştü

YOĞUNLUĞU VE BUNLARIN İSTİKRARSIZLAŞTIRMA EYLEMLERİ İLE BAĞLANTILI OLARAK ENDİŞELER DİLE GETİRİLDİ

Putin, Rusya Güvenlik Konseyinde İdlib’i Görüştü

YOĞUNLUĞU VE BUNLARIN İSTİKRARSIZLAŞTIRMA EYLEMLERİ İLE BAĞLANTILI OLARAK ENDİŞELER DİLE GETİRİLDİ

14 Eylül 2018 Cuma 13:41
Putin, Rusya Güvenlik Konseyinde İdlib’i Görüştü

YOĞUNLUĞU VE BUNLARIN İSTİKRARSIZLAŞTIRMA EYLEMLERİ İLE BAĞLANTILI OLARAK ENDİŞELER DİLE GETİRİLDİ"


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İdlib’deki durum ile ilgili Güvenlik Konseyini topladığını bildirdi.


Peskov, yaptığı açıklamada, Putin’in konsey üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda Suriye’nin İdlib bölgesindeki durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.


Peskov, İdlib'deki gelişmelerle bağlantılı olarak “Bu yerleşim yerinde yüksek terörist yoğunluğu ve bunların istikrarsızlaştırma eylemleri ile bağlantılı olarak endişeler dile getirildi.” dedi.


Peskov toplantıda iç sosyal ekonomik problemlerin de ele alındığını kaydetti.

Son Güncelleme: 14.09.2018 16:46
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