banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95876
ALTIN
186.619
DOLAR
4.4674
STERLİN
5.9907
EURO
5.2589
Yangın çıkan ev tamamen yandı
YANGIN ÇIKAN EV TAMAMEN YANDI
Aydoğan narkotik polisinden kaçamadı
NARKOTİK POLİSİNDEN KAÇAMADI
Boğazköy’de Uyuşturucu...
Uyuşturucu zanlısı tutuklandı...
Spor Yasası’na Aykırı Hareket...
Spor Yasası’na Aykırı Hareket...
banner282

Putin, Poroşenko ile Ukrayna krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.

Putin, Poroşenko ile Ukrayna krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.

09 Haziran 2018 Cumartesi 14:16
Putin, Poroşenko ile Ukrayna krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, yapılan telefon görüşmesinde iki liderin Ukrayna’nın doğusundaki durum, Minsk Anlaşması'nın hayata geçirilmesi süreci ve 11 Haziran’da Berlin’de yapılacak Normandiya Formatı’nda Dışişleri Bakanları toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

banner277
Görüşmede, özellikle tutukluların değişimi dahil, insani yardım konularının da ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, Putin’in Ukrayna’da tutuklu bulunan Rus gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmasının gerekliliğine vurgu yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, her iki ülkenin insan hakları yetkililerinin Ukrayna’daki tutuklu Rus vatandaşları ve Rusya’da bulunan Ukraynalı tutukluları ziyaret etmesi için anlaşma sağlandığı bildirildi.

 

banner288
Son Güncelleme: 09.06.2018 17:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vahşet! Çocukların kalpleri sökülmüş
Vahşet! Çocukların kalpleri sökülmüş
Çinli korsanlar ABD donanmasına ait verileri çaldı
Çinli korsanlar ABD donanmasına ait verileri çaldı
Putin Ve Ruhani'den Suriye'de işbirliğine devam vurgusu...
Putin Ve Ruhani'den Suriye'de işbirliğine devam vurgusu...
Facebook Kullanıcı Verilerini “Seçilmiş“ Şirketlerle Paylaştı!
Facebook Kullanıcı Verilerini “Seçilmiş“ Şirketlerle Paylaştı!
Trump G7 Zirvesi'nde Kanada ve Fransa Liderleriyle Ayrı Ayrı Görüştü
Trump G7 Zirvesi'nde Kanada ve Fransa Liderleriyle Ayrı Ayrı Görüştü
Taliban'dan İlk Kez Ramazan Bayramı İçin Ateşkes İlanı!
Taliban'dan İlk Kez Ramazan Bayramı İçin Ateşkes İlanı!
Sırbistan'da Akaryakıt Zammı Protestosu!
Sırbistan'da Akaryakıt Zammı Protestosu!
Husilerden Suudi Arabistan'a Füze Saldırısı!
Husilerden Suudi Arabistan'a Füze Saldırısı!
El Salvador'un Eski Devlet Başkanı Hakkında Tutuklama Talebi!
El Salvador'un Eski Devlet Başkanı Hakkında Tutuklama Talebi!
Air France Çalışanlarından Yeni Grev Kararı!
Air France Çalışanlarından Yeni Grev Kararı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim