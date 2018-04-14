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PUTİN, OPERASYONU SERT ŞEKİLDE KINADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği operasyonu sert bir şekilde kınadığını bildirdi.

PUTİN, OPERASYONU SERT ŞEKİLDE KINADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği operasyonu sert bir şekilde kınadığını bildirdi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 15:40
PUTİN, OPERASYONU SERT ŞEKİLDE KINADI
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PUTİN, ABD, İNGİLTERE VE FRANSA'NIN ESED REJİMİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONU SERT ŞEKİLDE KINADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği operasyonu sert bir şekilde kınadığını bildirdi. 

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada Putin, Suriye’deki operasyona tepki gösterdi.

ABD ve müttefiklerinin Suriye’de sivil ve askeri altyapılara füze saldırısı düzenlediğini belirten Putin, operasyonu “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırımı olmaksızın, Birleşmiş Milletler tüzüğünü, uluslararası hukuk normları ve ilkelerini ihlal ederek terörle mücadelenin ön saflarında yer alan egemen bir devlete karşı saldırgan bir eylem” olarak nitelendirdi.

Bir yıl önce ABD’nin yine Suriye’de sivillere karşı "kimyasal madde kullanıldığı bahanesi" ile Şayrat üssüne saldırdığını ifade eden Putin, bu defa da bunun Şam’ın banliyösü Duma’da gerçekleştiğini aktardı. Rus askeri uzmanların bölgede klor ya da herhangi zehirleyici bir maddeye rastlamadığını kaydeden Putin, bu yönde yerel halktan da hiç kimsenin kimyasal saldırıyı doğrulamadığını savundu.

Putin, “Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tüm şartları açıklığa kavuşturmak için Suriye’ye uzmanlarını gönderdi. Ancak bazı Batılı ülkeler soruşturmanın sonucunu beklemeden askeri operasyon gerçekleştirerek, bunu aşağılayıcı bir şekilde ciddiye almadı. Rus askerlerinin teröre karşı meşru hükümete yardım ettikleri Suriye’ye yapılan saldırıyı, Rusya en sert şekliyle kınamaktadır.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin eylemleri ile Suriye’deki insani felaketi daha da derinleştirdiğini kaydeden Putin, 7 yıldır işkence eden teröristlerden muzdarip olan Suriye halkının yeni bir göç dalgasına itildiğini ifade etti. Putin, “Suriye çevresinde halihazırda gerilimin artması uluslararası ilişkilerin tüm sistemi üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir. Tarih her şeyi gösterecektir. Tarih Washington’a Yugoslavya, Irak ve Libya’daki katliamlardan dolayı ağır bir sorumluluk yüklemektedir.” dedi.

Ayrıca Putin, Rusya’nın, ABD’nin ve müttefiklerinin saldırgan eylemlerini tartışmak üzere BMGK’nin acil toplanması için çağrı yaptı.

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