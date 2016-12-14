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14 Aralık 2016 Çarşamba 07:05

Putin İle Merkel Telefonda Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel telefonda görüştü.

Putin İle Merkel Telefonda Görüştü
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KONU RUSYA DOĞALGAZININ UKRAYNA ÜZERİNDEN AVRUPA'YA ULAŞTIRILMASI VE SURİYE’YDİ

 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel telefonda görüştü.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Putin ve Merkel görüşmede, Rusya doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması konusunu değerlendirdi.

Putin, Ukrayna'nın Rusya'dan kış döneminde gaz alımına yönelik anlaşmaları görüşmekten kaçınmasından duyduğu endişeyi dile getirirken, bu durumun Avrupa'ya gaz transitini tehlikeye atabileceğini ifade etti.

Merkel ve Putin, Ukrayna krizinin çözümü ve Minsk anlaşmasının uygulanması konularına da değindi.

Putin, Merkel'e Suriye'deki son durum hakkında da bilgi verdi.

LAVROV, STEINMEIER İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov ve Steinmeier'in Suriye'deki gelişmeler ve Halep'teki son duruma ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

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