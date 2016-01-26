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Putin İle İilgili “Yolsuzluk” İddiası

ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Birimi Müsteşar Vekili Adam Szubin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yolsuzluğa karıştığını söyledi.

Putin İle İilgili “Yolsuzluk” İddiası

ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Birimi Müsteşar Vekili Adam Szubin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yolsuzluğa karıştığını söyledi.

26 Ocak 2016 Salı 13:50
Putin İle İilgili “Yolsuzluk” İddiası
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Putin İle İilgili “Yolsuzluk” İddiası

 ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Birimi Müsteşar Vekili Adam Szubin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yolsuzluğa karıştığını söyledi.

İngiliz yayın kurumu BBC’nin “Panorama” programında Rusya Devlet Başkanı Putin’in “yolsuzluğa karıştığı ve gizli mal varlıkları edindiği” yönündeki iddialara yer verildi.

Rusya’ya uygulanan mali yaptırımları da denetleyen Szubin, “(Putin’in) Arkadaşlarını, yakın müttefiklerini zenginleştirdiğini, dostu olarak görmediklerini ise devlet kaynaklarını kullanarak ötekileştirdiğini gördük. Rusya’nın enerji varlıkları yada devlet ihaleleri olsun, Putin bunları kendisine hizmet edeceğini düşündüğü kişilere yönlendirirken, diğerlerini dışarda tutuyor. Bana göre bu bir yolsuzluk tablosudur” şeklinde konuştu.

Szubin, CIA tarafından 2007 yılında hazırlanan Putin’in mal varlığının yaklaşık 40 milyar dolar olduğunu öne süren gizli rapora ilişkin soruları yanıtlamazken Putin’in gizli mal varlıkları olduğunu kabul ettiği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan Szubin, “Kendisinin yıllık 100 bin dolar gibi bir maaş aldığı düşünülüyor. Bu, kendisinin zenginliğine ilişkin doğru bir açıklama değil. Uzun zamandır gerçek zenginliğini gizleme konusunda uygulamaları var” dedi.

“Putin’in Kleptokrasisi” kitabının yazarı Karan Dawisha ise “Putin’in yaşam standartları Batıdaki en zenginlerin bile standartlarının üzerinde” ifadesini kullandı.

“40 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE VARLIĞI VAR”

Rus araştırmacı gazeteci ve siyasi analist Stanislav Belkovsky, “Gizli kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre Putin’in yaklaşık 40 milyar dolar değerinde bir varlığı var. Bunun hepsi tabi ki nakit değil. Kendisinin Avrupa’daki en zengin kişi, dünyadaki ise en zengin kişilerden biri olduğundan eminim” şeklinde konuştu.

“35 MİLYON DOLARLIK HEDİYE YAT” 

Geçmişte Rus devlet şirketi Sovcomflot’da üst düzey yöneticilik yapan Dmitry Skarga ise Putin’e 35 milyon dolar değerinde ve 57 metre uzunluğundaki “Olympia” adlı yatın hediye edildiğini söyledi. 

Skarga, hediye yatın İngiltere’deki Chelsea kulübünün sahibi Rus işadamı Roman Abromovich tarafından verildiğini öne sürdü.     

Skarga, “Abramovich yatı çalışanları ile birlikte Putin’e gönderdi. 2002 yılının mart ayına kadar Amsterdam’daki bu yattaydım. Orada Abramovich’in bir temsilcisi vardı. Bize yatın sahibinin Abromavich olduğunu söyledi” dedi.     

“Olympia” adlı yatın Putin’e yurtdışındaki başka bir şirket üzerinden verildiğini, yatın Rus devletine değil kişisel olarak Putin’e ait olduğunu vurgulayan Skarga, “Bu yatın bakım masrafları, giderleri devlet bütçesinden karşılandı” iddiasında bulundu.     

BBC haberinde Kremlin kaynaklarının iddiaları reddettiği bildirildi.     

Rus işadamı Abromovich’in avukatlarının ise iddialara cevap vermeyip sadece “spekülasyon” ve “dedikodu” olan tanımladığı belirtildi.     





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Anahtar Kelimeler:
Putin İle İilgili “Yolsuzluk” İddiası
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