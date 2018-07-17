Putin ile basın toplantısında yaptığı açıklamalar Trump’ı zora soktu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile düzenlediği basın toplantısında Amerikan istihbaratının, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığını söylemesi Washington'da büyük tepkiyle karşılandı.



Trump, Putin ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Moskova'nın, ABD başkanlık seçimlerine karışıp karışmadığına yönelik bir soruya Amerikan istihbaratını kastederek, "Onlar Rusya'nın karıştığını söylüyorlar ancak Başkan Putin ile görüştüm, bunun arkasında Rusya olmadığını söyledi. (Rusya'nın) olması için bir sebep görmüyorum." şeklinde konuştu.



Trump'ın bu açıklaması, ülkede adeta şok etkisi yarattı.



Genelde Trump’a destek veren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump’ın 2016 müdahalesi için Rusya’yı sorumlu tutma ve gelecek seçimler için güçlü bir uyarı yapma fırsatını kaçırdığını söyledi. Graham, twitter mesajında bunun Rusya tarafından bir zayıflık olarak algılanacağını ve daha fazla soruna neden olacağını kaydetti.



Bir başka Cumhuriyetçi Senatör John McCain de Helsinki’deki basın toplantısında bir Amerikan Başkanı tarafından tarihteki en utanç verici performanslardan birinin sergilendiğini kaydetti.



Trump’ı uzun süredir eleştiren Arizona Senatörü Jeff Flake de “bir Amerikan Başkanı’nın Rusya Cumhurbaşkanı ile yanyana durup Rusya’nın saldırganlığı nedeniyle Amerika’yı suçlayacağını hiç düşünmemiştim. Bu utanç verici” ifadelerini kullandı.



Eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper da CNN’e yaptığı açıklamada, Amerika Başkanı’nın Vladimir Putin tarafından esir alındığını ve korkutulduğunu belirtti. Clapper, “bu inanılmaz ve rahatsız edici” ifadelerini kullandı.



Demokrat Kongre üyeleri de Trump’ın açıklamalarına öfkeliydi.



Senato İstihbarat Komisyonu üyesi Senatör Mark Warner, “Başkan için kendi istihbarat yetkililerine karşı Putin’le bir olmak ve Amerika’yı Rusya’nın demokrasimize karşı saldırısını suçlamak tamamen utanç verici” dedi.



Hillary Clinton’ın Başkan Yardımcısı adayı Virginia Senatörü Tim Kaine de “Bu üzücü, büyük ulusumuz için utanç verici” dedi.



BU İHANETTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL



Eski CIA Başkanı John Brennan da Twitter hesabından Trump'a tepki gösterdi.



Brennan paylaşımında, "Donald Trump'ın Helsinki'deki basın toplantısında gösterdiği performans 'yüksek suçlar ve kabahat' eşiğine yükselmiş hatta geçmiştir. Bu ihanetten başka bir şey değil. Trump'ın yorumları sadece ahmakça değil aynı zamanda onun Putin'in cebinde olduğunu gösteriyor. Cumhuriyetçi vatanseverler neredesiniz?" ifadesini kullandı.





