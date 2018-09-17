PUTİN: “GÖRÜŞECEĞİMİZ ÇOK KONU VAR. BAZILARI KARMAŞIK KONULAR, BUNLARI HEM GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ HEM DE BUNLARIN ÇÖZÜM YOLLARINI ARAYACAĞIZ”



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karmaşık konuları ele alacaklarını ve bunların çözüm yollarını arayacaklarını söyledi.



Putin, Erdoğan ile Soçi’deki Devlet Başkanlığı Rezidansı’nda baş başa görüşmesinden önce yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli bir araya geldiklerini belirterek, bir yıl önce Soçi’de görüştüklerini hatırlattı.



Putin, "(Türkiye ile) İlişkilerimiz olumlu bir biçimde gelişiyor. Ticari olarak oldukça yoğun tempoda büyüyor. Bölge güvenliği açısından da ilişkilerimiz gelişiyor.” dedi.



Uluslararası siyasete yönelik ilişkilerin geliştiğine dikkati çeken Putin, “Görüşeceğimiz çok konu var. Bazıları karmaşık konular, bunları hem gözden geçireceğiz hem de bunların çözüm yollarını arayacağız." ifadelerini kullandı.



