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Putin-Erdoğan Ortak Basın Toplantısı...

Putin-Erdoğan Ortak Basın Toplantısı...

18 Eylül 2018 Salı 06:53
Putin-Erdoğan Ortak Basın Toplantısı...

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN: "15 EKİM'DE SİLAHSIZLANMA BÖLGESİNDE 15-20 KİLOMETREYE KADAR TEMAS HATTI ÜZERİNDE BİR BÖLGE KURMAYA KARAR VERDİK. BU ARADA BU SAVAŞÇILAR BÖLGEDEN ÇEKİLECEKLER"

"O BÖLGEDEN SAYIN ERDOĞAN'IN TEKLİFİ İLE AĞIR SİLAHLARIN DA ÇEKİLMESİ NOKTASINDA KARAR ALDIK. BÜTÜN MUHALİF GRUPLAR AĞIR SİLAHLARI BU BÖLGEDEN ÇEKECEKLER"

"KONTROL İÇİN O BÖLGEDE RUS VE TÜRK ASKERLERİ TARAFINDAN ORTAK DENETİM MEKANİZMASI KURULACAK. HAMA NOKTASINDA TÜRK TARAFI İLE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DE ALINACAK"

"RUSYA VE TÜRKİYE, SURİYE'DE TERÖRLE MÜCADELE KARARLIĞINI TEYİT ETTİLER"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Türkiye'nin, İdlib bölgesinde temas hattı üzerinde savaşçıların ve ağır silahların çekileceği bir bölge kurulmasına karar verdiğini bildirdi.

Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok yapıcı ve kapsamlı görüşmeler yaptıklarını belirten Putin, bu yıl 4. kez bir araya geldiklerini ve 10 gün önce Tahran'da görüştüklerini hatırlattı. İkili ticaret hacminin bu sene 7 ay içinde yüzde 34 artarak 15 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Putin, bu başarının ilgili kurumlar ve bakanlıkların çabasıyla elde edildiğini belirtti.

Türkiye'nin ricası üzerine Rusya'ya ihraç ürünlerinin üzerindeki engelleri kaldırdıklarını anımsatan Putin, Rus tarım ürünlerine yönelik de Türkiye'den bu yönde beklentileri olduğunu ifade etti. Putin, "İkili ticarette milli para birimlerini kullanmamız lâzım." dedi.

Türkiye'ye giden Rus turist sayısında artış yaşandığını ve tatil koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Putin, Akkuyu Nükleer Santrali ve TürkAkım projelerini de sürdüreceklerini dile getirdi.

"RUSYA VE TÜRKİYE, SURİYE’DE TERÖRLE MÜCADELE KARARLIĞINI TEYİT ETTİLER"

Görüşmede İdlib bölgesindeki durumu da ele aldıklarını ifade eden Putin, gerçekleştirilen istişareler sonucunda önemli konularda mutabakata vardıklarını söyledi.

İdlib'deki savaşçıların özellikle Halep noktası ile Rus askeri üslerinin bulunduğu Hmeymim ve Tartus'a yönelik saldırı tehlikeleri olduğunu dile getiren Putin, şunları kaydetti:

"Bütün bu durumları ayrıntılı bir şekilde görüştük, değerlendirdik ve şu kararı aldık. 15 Ekim tarihinde silahsızlanma bölgesinde 15-20 kilometreye kadar temas hattı üzerinde bir bölge kurmaya karar verdik. Bu arada bu savaşçılar bölgeden çekilecekler. O bölgeden Sayın Erdoğan'ın teklifi ile ağır silahların da çekilmesi noktasında karar aldık. Bütün muhalif gruplar ağır silahları bu bölgeden çekecekler. Kontrol için o bölgede Rus ve Türk askerleri tarafından ortak denetim mekanizması kurulacak. Hama noktasında Türk tarafı ile güvenlik önlemleri de alınacak. Rusya ve Türkiye Suriye'de terörle mücadele kararlığını teyit ettiler."

Alınan kararların yerine getirilmesinin Suriye'deki çözüm sürecinin pekiştirilmesi, Cenevre'deki görüşmelerin hızlandırılması ve Suriye'de barışın tesis edilmesine katkı sağlayacağını kaydeden Putin, bu hususta Suriye rejimi ile görüşeceklerini aktardı.

"Rusya ve Türkiye, hem Astana formatını koruyacaktır hem de BM himayesinde Cenevre'de siyasi çözüm arayışı imkanlarını da sağlayacaktır." diyen Putin, rejimin, muhalefetin ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasını gerçekleştireceklerini belirtti. Türk tarafı ile ortak yapıcı ve yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Putin, hedeflerinin bu komitenin en hızlı şekilde devreye sokulması olduğunu vurguladı.

 

Son Güncelleme: 18.09.2018 10:19
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