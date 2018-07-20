banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93386
ALTIN
189.774
DOLAR
4.8169
STERLİN
6.2736
EURO
5.6085
Kara para soruşturması sürüyor
KARA PARA SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Vurgun soruşturması sürüyor
VURGUN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Uyuşturucu ve çalıntı altın bulundu
UYUŞTURUCU VE ÇALINTI ALTIN BULUNDU
Şantaj zanlıları tutuksuz yargılanacak
ŞANTAJ ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
TSK'dan Videolu Anma Mesajı
Kapat

Putin'e Washıngton Daveti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sonbaharda Washington'a davet ettiği bildirildi.

Putin'e Washıngton Daveti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sonbaharda Washington'a davet ettiği bildirildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 07:36
Putin'e Washıngton Daveti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sonbaharda Washington'a davet ettiği bildirildi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
Sanders, paylaşımında, "Helsinki'de Başkan Trump iki ülkenin güvenlik konseyleri tarafından diyaloğun devam ettirilmesini kabul etti. Başkan Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan Başkan Putin'i sonbaharda Washington'a davet etmesini istedi ve bu konuda görüşmeler devam ediyor." ifadesine yer verdi.
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirvenin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle ABD'de Kongre üyeleri ve medya tarafından sert şekilde eleştirilmişti.
 

banner288
Son Güncelleme: 20.07.2018 10:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de
İngiltere'de "çocuk Ajan" Tartışması
Abd'de Tekne Kazası: 11 Ölü
Abd'de Tekne Kazası: 11 Ölü
Margvelaşvili'den Putin'e Tepki!
Margvelaşvili'den Putin'e Tepki!
Tayland'da Alabora Olan Tur Teknesi
Tayland'da Alabora Olan Tur Teknesi
Microsoft Net Kar Ve Gelirini Artırdı!
Microsoft Net Kar Ve Gelirini Artırdı!
Hindistan'da Muson Yağmurları 28 Can Daha Aldı!
Hindistan'da Muson Yağmurları 28 Can Daha Aldı!
Filipinler “Henry“e Teslim!
Filipinler “Henry“e Teslim!
Cezayir'de Aşırı Sıcaklar Kavuruyor...
Cezayir'de Aşırı Sıcaklar Kavuruyor...
Facebook 13 yaşın altındaki kullanıcı hesaplarını kapatacak
Facebook 13 yaşın altındaki kullanıcı hesaplarını kapatacak
Şık Ve Zarif: Taylor Swift’in Evi
Şık Ve Zarif: Taylor Swift’in Evi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim