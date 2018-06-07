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Putin, dünyanın her yerini vurabilen füze için tarih verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019 yılına kadar “Avangard” sisteminin ve 2020 yılına kadar “Sarmat” sisteminin birliğe dahil edileceğini açıkladı.

Putin, dünyanın her yerini vurabilen füze için tarih verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019 yılına kadar “Avangard” sisteminin ve 2020 yılına kadar “Sarmat” sisteminin birliğe dahil edileceğini açıkladı.

07 Haziran 2018 Perşembe 21:24
Putin, dünyanın her yerini vurabilen füze için tarih verdi

Putin, dünyanın her yerini vurabilen füze için tarih verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019 yılına kadar “Avangard” sisteminin ve 2020 yılına kadar “Sarmat” sisteminin birliğe dahil edileceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Direkt Hat programında halktan gelen soruları yanıtladı.

Orduya yeni silahlar hazırlanıyor

Putin, Federasyon Konseyi'nde duyurduğu Rusya'nın yeni silahlarının hazırlanarak zamanında Rus ordusuna teslim edileceğini açıkladı. 

Ayrıca ses hızının 10 katına çıkabilen Kinjal (Hançer) füzesi Rus silahlı kuvvetlerinde kullanılmaya başlandı.

Ses hızının 20 katına çıkabilen kıtalararası füze

Putin, ses hızının 20 katına çıkabilen Avangard kıtalararası füzenin ise üretim aşamasında olduğunu söyledi.

Gelecek yıl bu füzenin Rus silahlı kuvvetlerine teslimatı gerçekleşecek. 2020 yılına kadar da “Sarmat” sistemi birliğe dahil edilecek.

Kuzey ve Güney kutuplarını geçip hedefi vuracak

Rusya, Batılı devletlerin "Şeytan" olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın yerine koymak üzere Sarmat'ı geliştirdi.

Putin, 2010'dan beri üzerinde çalışılan Sarmat'ı ilk kez Mart'ta duyurdu. 

Yüksek menzile sahip, 20'den fazla nükleer başlık taşıyan füze, Kuzey ve Güney Kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilecek.

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Ukrayna'ya tehdit

Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı Donetsk bölgesinden ilginç bir soru geldi.

Önümüzdeki hafta Rusya'da başlayacak Dünya Kupası sırasında Ukrayna'nın askeri bir girişimde bulunması ihtimali soruldu.

Putin, böyle bir provokasyon olmayacağını umduğunu, olursa da genel olarak Ukrayna devleti için çok ciddi sonuçları olacağı uyarısını yaptı.

"Suriye yeni Rus silahları için poligon değil"

Yayında Suriye'deki Rus askerinin varlığı da Rus lidere soruldu. Putin Suriye'den çekilmeyi düşünmediklerini söyledi.

"Suriye'de artık büyük askeri operasyonlara gerek kalmadı. Rusya'nın çıkarına olduğu sürece bölgede kalırız, gerekirse de hızla ülkeyi terk edebiliriz. Operasyonlar silahlı kuvvetler ve yeni silah sistemlerinin kullanılması için çok önemli bir tecrübe. Ancak Suriye yeni Rus silahları için poligon değildir."

"Batı bizi kendine rakip görüyor"

Batının Rusya'yı kendine rakip gördüğü için suçladığını söyleyen Putin, bunun yanlış bir politika olduğundan bahsetti.

Batı ile ilişkilerin yeniden düzelmesi için ise herhangi bir tarih vermedi.

"Birçok Batı ülkesinin buna rağmen siyasi düzeyde Rusya ile ilişkilerin normalleşmesini istiyor. Rusya için, ekonomi ve güvenlik alanında çıkarlarımızı korumak zorundayız." 

Milyonlarca soru geldi

Direkt Hat programı 2001'den beri her sene yapılıyor. Vladimir Putin'in cevaplaması için ülkenin her yerinden iç - dış politika, ekonomi ve sosyal sorunlarla ilgili milyonlarca soru geliyor. 

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