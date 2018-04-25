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Putin: BM Güvenlik Konseyi’ni çiğneyerek askeri güç kullanımı teröristlere yarar sağlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin uluslararası normları görmezden gelmeye devam ettiklerini ve BM Güvenlik Konseyi’ni çiğneyerek askeri güç kullandıklarını ve bunların teröristlere yarar sağladığı uyarısı yaptı.

Putin: BM Güvenlik Konseyi’ni çiğneyerek askeri güç kullanımı teröristlere yarar sağlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin uluslararası normları görmezden gelmeye devam ettiklerini ve BM Güvenlik Konseyi’ni çiğneyerek askeri güç kullandıklarını ve bunların teröristlere yarar sağladığı uyarısı yaptı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 21:10
Putin: BM Güvenlik Konseyi’ni çiğneyerek askeri güç kullanımı teröristlere yarar sağlıyor

Putin: BM Güvenlik Konseyi’ni çiğneyerek askeri güç kullanımı teröristlere yarar sağlıyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin uluslararası normları görmezden gelmeye devam ettiklerini ve BM Güvenlik Konseyi’ni çiğneyerek askeri güç kullandıklarını ve bunların teröristlere yarar sağladığı uyarısı yaptı.


Putin, güvenlik konularından sorumlu Üst Düzey Temsilciler görüşmesi katılımcılarını selamlama konuşmasında, “Küresel ve bölgesel düzeyde güvenliğin sağlanma sorunları bugün daha önemli hale geliyor. Çoğu anlamda bu bazı ülkelerin uluslararası normları görmezden gelmeye devam etmeleri ve BM Güvenlik Konseyi’ni çiğneyerek askeri güç kullanmaları ve devletlerarası tartışmaların en önemli çözüm aracı olan görüşmelerden kaçınmalarından kaynaklanıyor” dedi.

Putin, bunun en başta siyasi ve sosyal istikrarsızlığı doğurduğu, teröristlere yarar sağladığı ve lokal krizlere neden olduğunu belirtti ve ekledi:

“Rusya Güvenlik Konseyi altındaki mevcut görüşme çeşitli tehditlerle mücadele yollarının görüşülmesi için güzel bir imkan sağlıyor. Rusya’nın bu alanda tüm yabancı partnerleriyle sıkı işbirliğine hazır olduğunun altını çizmek isterim.” 

Son Güncelleme: 25.04.2018 21:14
Anahtar Kelimeler:
SAĞLIYORYararTERÖRKonseyBmPutinRusya
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