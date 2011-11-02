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Protesto için 10 buçuk saattir konuşuyor

KKTC'de muhalefetteki Toplumcu Demokrasi Partisi’nin lideri Mehmet Çakıcı, gece 00.30 itibariyle hala....

Protesto için 10 buçuk saattir konuşuyor

KKTC'de muhalefetteki Toplumcu Demokrasi Partisi’nin lideri Mehmet Çakıcı, gece 00.30 itibariyle hala....

02 Kasım 2011 Çarşamba 07:50
Protesto için 10 buçuk saattir konuşuyor
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KKTC'de muhalefetteki Toplumcu Demokrasi Partisi’nin lideri Mehmet Çakıcı, gece 00.30 itibariyle hala devam eden konuşmasıyla, meclis kürsüsündeki 10 buçuk saati geride bıraktı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi ilginç bir rekora sahne oldu. Çalışma hayatını düzenleyen ve KKTC’de kaçak işçilere af getiren yasaları protesto eden soldaki Toplumcu Demokrasi Partisi’nin lideri Mehmet Çakıcı, kürsüde (00.30 itibariyle 10 buçuk saat) aralıksız konuşarak, en uzun konuşma rekorunu kırdı.

KKTC meclisinin milletvekillerine tanıdığı dilendiği kadar konuşabilme hakkını kullanan Çakıcı, böylece karşı çıktığı yasaların görüşülmesini de engelledi. Haberin devamı ↓ reklam Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun 11’de başladığı toplantısında söz alan TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, saat 00.30 itibarıyla kürsüde 10 buçuk saati doldurdu. Önceki rekor, Toplumcu Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Alpay Durduran’a aitti. Durduran 1979 yılında 5 yıllık kalkınma planı üzerine kürsüde 10 buçuk saat kesintisiz konuşarak ilk rekoru kırmıştı. Yeni rekorun sahibi Mehmet Çakıcı’nın partisi TDP, kapanan TKP’nin devamı niteliğinde. Çakıcı 32 yıl aradan sonra kürsüde en uzun süre konuşma rekorunu yenileyerek geleneği korumuş oldu.

SENDİKACILARDAN DESTEK Gündemdeki tasarıların önemi nedeniyle, Çakıcı’nın konuşması sürerken sendikacılar, birlik temsilcileri ve iflas eden Kıbrıs Türk Hava Yolları eski çalışanları da izleyici locasına gelerek Çakıcı’ya destek verdi. Konuşmasını gece yarısından sonra da sürdüren TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, UBP’nin halktan yetki almadan tasarıları geçirmeye çalıştığını savundu ve halktan yetki alınmasını istedi.

KONU SIKINTISI Konuşmanın uzaması nedeniyle konu bulma sıkıntısı yaşayan Çakıcı, protesto ettiği yasların yanı sıra eşcinsellikten uyuşturucuya, demokratikleşmeden Kıbrıs sorununa kadar hemen her konuda görüş belirtti. Konuşmanın uzaması nedeniyle 50 sandalyeli mecliste geceyarısından sonra 10 milletvekili kaldı.

"İHTİYAÇLARINI NASIL KARŞILAYACAK?" TDP liderinin protesto konuşması sırasında UBP milletvekillerinden Zorlu Töre söz alarak kürsüde 10 saatten beri konuşan Çakıcı’nın doğal ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını sordu? Töre'nin kürsüye giderek Çakıcı’nın durumunu kontrol etmesi mecliste gülüşmelere neden oldu. Çakıcı ise uzun konuşmasında su ve portakal suyu içti.

Son Güncelleme: 02.11.2011 07:50
Anahtar Kelimeler:
KktcCumhuriyetMehmetTdpMeclisiçakıcı
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