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Progress Ms-10 Kargo Kapsülü Uzaya Fırlatıldı

Astana, 17 Kasım 18 (.): Uluslararası Uzay İstasyonu\'na (UUİ) gönderilen Progress MS-10 kargo kapsülü, Kazakistan\'ın Baykonur Uzay Üssü\'nden fırlatıldı. 

Progress Ms-10 Kargo Kapsülü Uzaya Fırlatıldı

Astana, 17 Kasım 18 (.): Uluslararası Uzay İstasyonu\'na (UUİ) gönderilen Progress MS-10 kargo kapsülü, Kazakistan\'ın Baykonur Uzay Üssü\'nden fırlatıldı. 

17 Kasım 2018 Cumartesi 08:52
Progress Ms-10 Kargo Kapsülü Uzaya Fırlatıldı
Astana, 17 Kasım 18 (.): Uluslararası Uzay İstasyonu\'na (UUİ) gönderilen Progress MS-10 kargo kapsülü, Kazakistan\'ın Baykonur Uzay Üssü\'nden fırlatıldı. 
Kapsülün fırlatılma anı, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı verildi. 
Yerel saat ile 00.14\'te fırlatılan kapsül, UUİ\'ye yakıt, gıda malzemeleri, su ve diğer kargoları götürüyor. 
UUİ\'de, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Alexander Gerst, NASA\'dan Serena Aunon-Chancellor ve ROSCOSMOS\'tan Sergey Prokopyev bulunuyor.
NASA, ROSCOSMOS, ESA, Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japonya Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak işlettiği UUİ\'de, uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.
(AA/TUĞ/HÖ)
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