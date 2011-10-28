Prof. Ersanlı KCK’dan gözaltında

PKK’nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK’ya yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

BDP Lideri Demirtaş, Anayasa Komisyonu üyesi Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın da gözaltında olduğunu söyledi.

KCK operasyonları adı altında ''Başbakan'ın hedef göstermesi nedeniyle hâlâ gözaltıların sürdüğünü'' belirten Demirtaş, BDP Parti Meclisi üyesi Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın da gözaltına alındığını ifade ederek “Sayın Ersanlı Anayasa Hazırlık Komisyonu üyemiz. Türkiye'nin yeni anayasasını yapma sürecinde aktif rol üstlenmiş akademisyenlerden birisi. Bu koşulların demokratik olduğunu ifade ediyorlar ve bizim komisyon üyemiz gözaltına alınıyor'' dedi.

‘ANAYASAYI TARTIŞMAK İMKÂNSIZ’ Bütün tutuklularla birlikte Sayın Ersanlı'nın da derhal serbest bırakılmasını beklediklerini belirten Demirtaş, ''Bu hukuksuzluğa, ciddiyetsizliğe, ahlaksızlığa artık 'dur' diyoruz. Biz Hükümetin hukuku değil evrensel hukuk işlesin diyoruz. Bu süreç işlerse kimse Türkiye'de sağlıklı bir anayasa sürecinin yürüdüğünden veya yürüyebileceğinden söz edemez.

Bu koşullarda anayasayı tartışmak giderek imkânsız hale geliyor'' diye konuştu. Meselinin ''çok kritik'' olduğunu ve anayasa çalışmalarını doğrudan etkileyeceğini söyleyen Demirtaş, ''Bu tutuklamalar, gözaltılar böyle devam ederse BDP olarak anayasa çalışmasına verebileceğimiz parti kadromuz kalmamış olacaktır'' dedi.

İLK DALGADA 110 KİŞİ ALINMIŞTI 4 Ekim'de gerçekleştirilen KCK operasyonlarında 110 kişi gözaltına alınırken, aralarında BPD PM üyeleri, il yöneticileri, ilçe başkanları ve kurum yöneticilerinin yer aldığı 98 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.