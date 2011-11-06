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Prof. Dr.Bıçak Öğrenci Sayısı Son üç Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Öğrenim gören öğrenci sayısının, geçen yıla göre yüzde 7.8 oranında artış gösterdiğine işaret etti

Prof. Dr.Bıçak Öğrenci Sayısı Son üç Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Öğrenim gören öğrenci sayısının, geçen yıla göre yüzde 7.8 oranında artış gösterdiğine işaret etti

06 Kasım 2011 Pazar 10:09
Prof. Dr.Bıçak Öğrenci Sayısı Son üç Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
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Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, KKTC’deki üniversitelerde öğrenim gören öğrenci sayısının, geçen yıla göre

yüzde 7.8 oranında artış gösterdiğine işaret etti.

Ülkede  faaliyet gösteren beş yerel ve iki de kampus üniversitesine bu yıl toplam 46 bin 941 öğrencinin kayıt yaptırdığını açıklayan Bıçak, bunu “2008-2009 öğretim yılından sonra ulaşılan en yüksek seviye” olarak değerlendirdi.

Bıçak, 2008-2009 öğretim yılında 47 bin 982 olan bu sayının, özellikle 2009-2010 yılında 43 binlere düştükten sonra yeniden yükselmesinin memnuniyet verici  olduğunu  ifade etti.

Üniversitelerin gerek öğrenci sayısını,  gerekse eğitim kalitesini artırma yönünde uğraş verdiğini anlatan Prof. Bıçak, YÖDAK’ın da yüksek öğretim kurumlarının önünü açmak ve onlara yardımcı olmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü  vurguladı.

Bıçak, 2011-2012 öğretim yılında üniversitelerin durumu, öğrenci sayısı ve profili ile YÖDAK’ın çalışmalarını TAK’a değerlendirdi.

ÖĞRENCİ SAYISINDA  2008’DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE…

YÖDAK  Başkanı Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, KKTC’de 5 yerel (DAÜ, GAÜ, YDÜ, UKÜ, LAÜ) ve  2 de kampus üniversitesi (ODTÜ ve İTÜ) bulunduğunu anımsatarak, bu üniversitelerdeki öğrenci sayısının geçen yıla göre yüzde 7.8 oranında artarak bu yıl,  2008-2009 öğretim yılından sonra en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

Bu üniversitelere bu yıl toplam 46 bin 941 öğrencinin kayıt yaptırdığını açıklayan Bıçak, 2008-2009 öğretim yılında 47 bin 982 olan bu sayının özellikle 2009-2010 yılında 43 binlere düştükten sonra  yeniden yükselmeye başladığını anlattı.

Öğrenci profilindeki değişikliğe de dikkat çeken Bıçak, 2009-2010 yılında  Türkiye’den gelen öğrenci sayısındaki azalmanın üniversiteleri sadece Türkiye’den değil, üçüncü ülkelerden gelen öğrenci sayısını da artırma yönünde bir strateji içine girmeye yönelttiğini anımsattı. Bıçak, “Üniversitelerin bu başarılı çalışmaları neticesinde bir önceki yıl 3 bin 813 olan üçüncü ülke vatandaşı öğrenci sayısı 4 bin 988’e ulaştı” dedi.

70’E YAKIN ÜLKEDEN ÖĞRENCİ… SON 2 YILDA YÜZDE YÜZ ARTIŞ

Bu yıl ise bu rakamın  7 bin 546’ya çıktığını belirten Bıçak, üçüncü ülkelerden gelen öğrenci sayısında son 2 yılda yüzde 100 artış olduğuna dikkat çekti.

Bıçak, üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerin oranının, geçen yıl yüzde 12 iken bu yıl yüzde 16’ya yükseldiğini ifade etti.

KKTC’ye 70’e yakın ülkeden öğrenci geldiğini belirten Bıçak, ağırlıklı olarak Nijerya, İran ve Azerbaycanlı öğrencilerin KKTC’deki üniversitelerde eğitim aldıklarını kaydetti.

Bu çerçevede geçen yıla göre Türkiye’den gelen öğrenci sayısının bin  kadar artmasına rağmen toplam içindeki oranının yüzde 65’ten 62’ye düştüğünü de ifade eden Bıçak, bu oranın 2009-10 öğretim yılında yüzde 70 olduğunu anımsattı.

Bıçak, KKTC’den gelen öğrencilerin oranının ise yüzde 21-22 dolaylarında kaldığını belirtti.

YÖDAK’IN ÇALIŞMALARI

YÖDAK’ın çalışmalarıyla ilgili bilgi de aktaran Hasan Ali Bıçak, kısa dönemde öğrenci akışı konusunda üniversitelerin yeni program açmalarıyla ilgili girişimlerinde kendilerine yardımcı olduklarını ve bunun da özellikle Türkiye’den öğrenci akışına katkıda bulunduğunu anlattı.

Bunun ötesinde, özellikle üçüncü ülkelerden gelecek öğrenciler konusunda üniversitelerin kaliteli eğitim verdiklerinin belgelenmesi adına birçok uluslararası saygın akreditasyon kuruluyla işbirliği içinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Bıçak, bu çerçevede DAÜ’nün Türkiye ve Almanya’nın denetimlerinden geçerek akredite olduğunu ve Avrupa Kalite Etiketi  aldığını anımsattı.

Üniversitelerin gerek öğrenci sayısını,  gerekse eğitim kalitesini artırma yönünde uğraş verdiğini anlatan Bıçak, YÖDAK’ın da yüksek öğretim kurumlarının önünü açmak ve onlara yardımcı olmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

YÖDAK Başkanı Prof. Bıçak, Bologna sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayarak, süreç içerisinde gerek YÖDAK, gerekse yüksek öğretim kurumlarının Avrupa ülkeleri arasına girebilmeleri adına çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

BAHREYN TEMASLARI

Bahreyn temaslarını da değerlendiren Bıçak, geçen haftalarda davet edildiği bu ülkede Bahreyn Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans (MBA) ve Malezya Açık Öğretim Üniversitesi’nin Bahreyn Merkezi MBA programlarının denetlenmesinde görev aldığını anlattı.

Bahreyn’in kalite güvence açısından üniversitelerin denetlenmesiyle ilgili standartlarını geliştirdiğini ve etkin bir şekilde uyguladığını  ifade eden Bıçak, bunu kaliteli eğitime verilen önemin göstergesi olarak değerlendirdi.

Bıçak, “KKTC’deki üniversitelerin de bu gelişmeleri yakından takip etmeleri, gerekli tedbirleri alarak mevcut eğitim kalitelerini belgelemeleri önümüzdeki yıllarda onlar için büyük önem arz edecektir” şeklinde konuştu.

İLERİYE DÖNÜK PROJELER

Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, YÖDAK’ın ileriki günlerde hayata geçirmeyi hedeflediği projelerini de anlattı.

Bologna süreci içinde kalite güvence sisteminin oluşturulması yanında önemli diğer bir konunun da “Ulusal Yeterlilik Çerçevesi”nin oluşturulması olduğuna işaret eden Bıçak, bu yöndeki çalışmalarını da üniversiteler ile Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliğinde sürdüreceklerini kaydetti.

“Stratejik plan” hazırlamaya yönelik olarak Ankara ODTÜ ile ileriki günlerde bir atölye çalışması yapmayı planladıklarını anlatan Bıçak, stratejik planın yapılmasıyla üniversitelerin gelişimi ve akademik programlarının düzenlenmesi, yeni değerlendirme yöntemleri açısından  çıktılara dayalı değerlendirmenin önem taşıdığını belirtti.

Bıçak, “Uzaktan Eğitim Değerlendirme Kriterleri”ni bu öğretim yılı içinde oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederken; Avrupa ülkeleri yanında özellikle Körfez ülkeleriyle daha yakın ilişkiler kurulmasının da hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

“Öğretim Üyesi Yükseltilme Kriterleri Tüzüğü” ile “Denklik Tüzüğü”nün hazırlanması çalışmalarının da ilgili komite  tarafından sürdürüldüğünü ifade eden Bıçak, ilgili tüzükleri bu ay sonuna kadar Üniversitelerarası Koordinasyon Kurulu’nun gündemine getirtmeyi planladıklarını kaydetti.

Bıçak, KKTC üniversitelerinde verilen diplomaların YÖK tarafından doğrudan tanınması konusunda iki ülke eğitim bakanları arasında imzalanan anlaşmanın hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalara da değinerek, anlaşma gereği oluşturulan ortak komite için YÖDAK üyelerinin gerekli çalışmalarını yürüttüğünü anlattı.

Son Güncelleme: 06.11.2011 10:09
Anahtar Kelimeler:
ÜNİVERSİTEöğrenciArtışöğrenim
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