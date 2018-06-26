Prens William, İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla Görüştü

İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William, resmi temasları kapsamında geldiği İsrail'de Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.



Konuğunu Cumhurbaşkanlığı konutunda kabul eden Rivlin, Prens William'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile yarın yapacağı görüşmeye işaret ederek, kendisinin barış mesajını Abbas'a iletmesini isterken, Prens William da Rivlin'e "Umarım barış sağlanır." dedi.



Görüşmenin ardından Prens William, İsrail Cumhurbaşkanına eski İngiliz futbolcu Steven Gerrard imzalı Liverpool futbol takımının formasını hediye etti.



Prens William, İsrail ziyaretinin ilk gününde diğer bir önemli görüşmesini de Başbakan Netanyahu ile gerçekleştirdi.



Görüşme için Başbakanlık resmi konutuna gelen Prens William'ı, Binyamin Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu kapıda karşıladı.



Netanyahu çifti ve Prens William bir süre görüştükten sonra basına fotoğraf verdi, ancak görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.Prens William bu sabah da Batı Kudüs'te bulunan ve 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Yahudilerin anısına yapılan Yad Vaşem'i (Soykırım Müzesi) ziyaret etti.Ziyareti kapsamında Yafa ve Tel Aviv'de bazı programlara katılması beklenen Prens William, yarın da işgal altındaki Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek.Prens William, İsrail ziyareti öncesi gittiği Ürdün'de de bir dizi temaslarda bulunmuştu.