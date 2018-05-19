Prens Harry ve Markle evlendi

İngiltere’de merakla beklenen düğünde Prens Harry ve Amerikalı aktris Meghan Markle, Windsor’daki St George Şapeli’nde dünya evine girdi.

İngiltere'de yılın düğünü gerçekleştirildi.



Prens Harry ve Amerikalı aktris Meghan Markle, Windsor'daki St George Şapeli'nde dünya evine girdi. Böylelikle Prens Harry Sussex Dükü, müstakbel eşi Meghan Markle da Sussex Düşesi oldu. Çiftin düğününe ise ünlü misafirler şıklıklarıyla damga vurdu. Gün boyunca devam edecek olan düğüne 2 bin 500'den fazla kişi davet edilirken misafirler şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Düğüne davet edilen ünlü isimler arasında İngiliz oyuncu İdris Elba, ABD'li televizyoncu Opray Winfrey, ünlü tenisçi Serena William, ünlü futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham yer aldı.







Markle, Windsor'daki St George Şapeli'ne, sabahın erken saatlerinde gelip beklemeye başlayan binlerce kişinin çığlıkları arasında giriş yaptı. Öğle saatlerinde başlayan törene Kraliçe 2. Elizabeth eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'le giriş yaptı. Markle, Şapelin basamaklarını tek tek çıkarken sade ve uzun kuyruğu olan gelinliğiyle dikkat çekti. Meghan'ın annesi Doria Ragland ise tören esnasında gözyaşlarına hakim olamadı. Prens Harry ve ABD'li oyuncu Meghan Markle meraklı gözler arasında yeni bir hayata “merhaba” dedi.





Kraliyet ailesinin bir diğer gelini Kate Middleton'un izini takip eden Meghan Markle, doğal bir makyaj tercih edeceğini ve makyajını kendi yapacağını açıklamıştı. Markle'ın gelinliğini ise tarihi Fransız moda evi Givenchy'nin sanat yönetmeni İngiliz tasarımcı Clare Waight Keller tasarladı.eşi Meghan Markle için kendi çizdiği bir alyans seçti. Altın yüzük, büyük bir pırlantanın etrafında iki küçükile süslendi. Büyük taş Harry'nin ikinci ev olarak gördüğü Bostwana'dan, küçük taşlar ise Diana'ya ait olan bir broştan geliyor. Yüzüğü kraliyet ailesinin resmi kuyumcusu olan Cleave&Company tasarladı.Herkesin merakla beklediği düğünde güvenlik önlemleri ise en üst seviyeye çıkarıldı. Görkemli kutlamanın güvenliğini 3 binden fazlasağladı. En büyük tehditler arasında terör saldırıları, Kraliyet ailesi fanatikleri ve eylemler bulunuyordu. Hafızalarda yer edecek düğün için güvenlik üst seviyeye çıkarılırken, İngiliz geleneklerine göre polislerin çoğu ateşli silah taşımadı.