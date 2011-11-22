Predatorler İncirlik'te piste çıktı

Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında ABD 'den istedigi predator insansız hava araçlarından 2'si Adana' daki İncirlik Üssü'nde piste çıktı.Predatorler kontrol kulesinin yakınlarından iki çekici yardımıyla savaş uçaklarının bulunduğu hangarların yanına götürüldü.

Predatorlere burada yakıt ikmali yapıldı. İnsansız hava araçlarının etrafında 15 kadar askerin hareketliliği dikkat çekti. Pistte ise küçük çaplı bakım yapılırken 4 adet itfaiye aracı pistin hemen yanına konuşlandırıldı.

PREDATORLER PİSTE ÇIKTI DENEME UÇUŞU YAPIYOR İncirlik Üssü’nde konuşlandırılan Predator casus uçaklarından biri saat 11.09’da batı yönünde pist başı yapıp, havalandı. Predator havalanmadan önce yaklaşık 40 dakika pist kenarında bekleyen itfaiye araçları ayrıldı.

Bir askeri kargo uçağının havalanmasını bekleyen Predator, doğu yönüne doğru havalanıp, gözden kayboldu. Yaklaşık 7-8 dakika havada kalan Predator, daha sonra üsse yanaşıp, iniş pozisyonu aldı, son anda pas geçip, tekrar havalandı. Bir kaç kez aynı şekilde havalanıp, pisti pas geçen Predator’un deneme uçuşları yaptığı anlaşıldı.

PREDATOR’UN ÖZELLİKLERİ İnsansız casus uçağı MQ-1 Predator, ABD Hava Kuvvetleri ve CIA’nın kullanması için General Atomics tarafından 1994’te geliştirildi. 1990’larda sadece gözlem ve ileri keşif için kullanılması planlanan Predator, daha sonra yeni kameralar ve füzelerle modifiye edildi.

Predator’un yenilenmiş modelleri, iki AGM-114 Hellfire füzesi, AIM-92 Stinger havadan havaya füzesi ve 6 Griffin havadan karaya füzesi taşıyabiliyor. 4,5 milyon dolar değerindeki Predator, üsse dönmesine gerek kalmadan 740 kilometre yol katededebiliyor ve 16 saat havada kalabiliyor. Karadan, uydular ve sensörlerle kontrol ediliyor.

AN/AAS-52 Hedefleme Sistemi’nin kullanıldığı Predator’larda yer alan kızılötesi kameralar ışığa göre kendini ayarlıyor. Duman, sis ve bulutların arasından görüntü alabiliyor. Lazer ışınları ile hedefi gösterebiliyor.