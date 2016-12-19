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19 Aralık 2016 Pazartesi 06:52

Poşetlerin İçinde Cesetler Bulundu

Meksika'nın Jalisco eyaletinde bir kamyonetin içinde poşetlere sarılı 5 ceset bulundu.

Poşetlerin İçinde Cesetler Bulundu
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Meksika'nın Jalisco eyaletinde bir kamyonetin içinde poşetlere sarılı 5 ceset bulundu.

Başsavcı Eduardo Almaguer, silahlı kişilerin kamyonetlerle gezdiğine dair alınan ihbar sonrasında, polisin arama başlattığını ve bir kamyonetin bagajında poşetlere sarılı 5 ceset bulduğunu belirtti.

Polisin, cinayetle ilgisi olduğu sanılan 10 kişiyi gözaltına aldığını söyleyen Almaguer, Guadalajara kenti yakınlarındaki bazı kamyonetlere de el konulduğunu ifade etti.

Almaguer, müfettişlerin, cesetlerin kimlik tespiti için çalışma başlattığını bildirdi.

Jalisco eyaletinde Meksika'nın en güçlü uyuşturucu karteli olarak kabul edilen "Jalisco Yeni Nesil" isimli kartelin hakim olduğu biliniyor.

"Jalisco Yeni Nesil" çetesi, geçen yıl nisan ayında polis konvoyuna saldırarak 15 polisin, 1 Mayıs'ta da bir askeri helikopteri düşürerek 6 askerin ölümüne neden olmuştu. Meksika güvenlik güçleriyle çete üyeleri arasında 23 Mayıs 2015'te çıkan çatışmada 42 çete üyesi öldürülmüştü.

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Poşetlerin İçindeMeksika
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