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Porto Riko'daki Maria Kasırgası

PORTO RİKO'DA HÜKÜMET, KASIRGA NEDENİYLE BİN 400'DEN FAZLA KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

Porto Riko'daki Maria Kasırgası

PORTO RİKO'DA HÜKÜMET, KASIRGA NEDENİYLE BİN 400'DEN FAZLA KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:00
Porto Riko'daki Maria Kasırgası

PORTO RİKO'DA HÜKÜMET, KASIRGA NEDENİYLE BİN 400'DEN FAZLA KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI
Porto Riko'da hükümet, geçen yıl eylül ayında etkili olan Maria kasırgasına bağlı olarak ülkede bin 400'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı.
Hükümet tarafından Kongre'ye sunulan, "Yıkımın Ardından Dönüşüm ve Yenilik" başlıklı raporda, geçen yılki kasırgaya bağlı olarak meydana gelen ölümlerin sayısının açıklanan rakamlardan daha fazla olduğu doğrulandı.
Raporda, haziran ayında açıklanan ve 2017'nin eylül ve aralık ayları arasında önceki yılın aynı zaman diliminde kaydedilen ortalama rakamdan bin 427 daha fazla ölüm meydana geldiğine ilişkin bilgi doğrulandı.
Adanın yeniden inşası için 139 milyar dolar gerektiğinin altı çizilen raporda, "İlk gelen bilgilere göre, 64 kişi hayatını kaybetmişti. Bu tahmini rakam daha sonra bin 427 olarak revize edildi." ifadesine yer verildi.
Resmi rakamlara göre, ülkede kasırga nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Ulusal Kasırga Merkezi, şiddetli rüzgarlara bağlı olarak düşen bir ağacın altında kalarak ölenler gibi yalnızca kasırganın doğrudan neden olduğu ölümlerin hesaplandığına işaret ederek elektrik kesintisi, tıbbi malzeme yetersizliği gibi kasırga kaynaklı sorunlar yüzünden ölenlerin sayısının dikkate alınmadığına dikkati çekmişti.
ABD'de yürütülen ve sonuçları mayıs ayında "New England Medicine" dergisinde yayımlan bir araştırma, Porto Riko'da Maria kasırgası nedeniyle en az 4 bin 600 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koymuştu.
Harvard Üniversitesinden araştırmacılar, Porto Riko'da etkili olan kasırga ve sonrasında 20 Eylül-31 Aralık 2017 arasında 4 bin 600 kişinin yaşamını yitirdiğine işaret ederek bu rakamın resmi verilerin 70 katı olduğunu kaydetmişti.
 


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Son Güncelleme: 09.08.2018 21:02
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