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30 Eylül 2017 Cumartesi 11:02

Porto Riko'da Belediye Başkanı'ndan ABD'ye Çağrı

Porto Riko'da Belediye Başkanı'ndan ABD'ye Çağrı
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“BİZLER ÖLÜYORUZ VE SİZLER BİZİ YETERSİZ KALARAK ÖLDÜRÜYORSUNUZ”

Porto Riko'nun, Maria kasırgasında büyük zarar gören ve halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı San Juan kentinin Belediye Başkanı Carmen Yulin Cruz, ABD yönetimini yardım konusunda "yetersizlikle" suçladı.

Belediye Başkanı Cruz, basına yaptığı açıklamada, "Bizler ölüyoruz ve sizler bizi yetersiz kalarak öldürüyorsunuz. Yalvarıyorum, bizi duyabilen birilerine bizi ölmekten kurtarması için yalvarıyorum. "dedi.

Cruz, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben, "bölgede görev yapanların, hayat kurtarma konusunda ehil olduğundan emin olunmasını" istedi.

Diğer yandan ABD'li yetkililerin ve acil durum personelinin, bölgede "üstün gayret" gösterdiğini belirten Trump'ın, salı günü Porto Riko'yu ziyaret etmesi bekleniyor.

Maria kasırgası nedeniyle binlerce insanın elektriksiz, susuz ve iletişimsiz kaldığı Porto Riko'ya insani krizi önleyecek yardımların geciktiği gerekçesiyle ABD'nin Chicago kentinde dün protesto gösterisi düzenlenmişti. Trump Tower önündeki gösteride, ABD'ye bağlı özerk ada Porto Riko'da yaşayan yaklaşık 3 milyon 400 bin kişinin günlerdir hayatta kalma mücadelesi verdiği belirtilmişti.

Trump, 26 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Porto Riko'ya büyük miktarda gıda ve diğer acil ihtiyaç maddeleri gönderdik. Saatteki hızı 200 mili bulan bir rüzgarın bir yeri vurduğunu düşünebiliyor musunuz? Kelimenin tam anlamıyla her yer yıkılmış. Ancak şu ana kadar Porto Rikolular büyük iş yaptılar, biz de yardımlarımıza devam edeceğiz." demişti.

Atlantik Okyanusu'nda etkili olan Maria kasırgası, geçen hafta başında Porto Riko genelinde büyük hasara yol açmıştı.

Tropik fırtınadan en yüksek seviye kategori 5'e çıkan ve Karayipler üzerinden geçerek Porto Riko ile ABD'nin Virgin Adaları istikametinde ilerleyen Maria kasırgasından önce Porto Riko'da metal çatıların uçtuğu, camların kırıldığı ve yaklaşık 900 bin kişinin elektriksiz kaldığı bildirilmişti.

Karayipler'de ağaçları yerlerinden söken, evleri yerle bir eden ve milyonlarca dolarlık yatları ters çeviren kasırgalar 27 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu.


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