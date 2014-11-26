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Portekiz'in Eski Başbakanı Socrates Cezaevinde

Portekiz'in eski başbakanlarından Jose Socrates,

Portekiz'in Eski Başbakanı Socrates Cezaevinde

Portekiz'in eski başbakanlarından Jose Socrates,

26 Kasım 2014 Çarşamba 08:25
Portekiz'in Eski Başbakanı Socrates Cezaevinde
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Portekiz'in Eski Başbakanı Socrates Cezaevinde

Portekiz'in eski başbakanlarından Jose Socrates, yolsuzluk soruştuması kapsamında üç gün süren ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Vergi kaçırma, para aklama ve yolsuzukla suçlanan Socrates'in avukatı Joao Araujo, kararı "haksız" olarak nitelendirdi ve itiraz edeceklerini açıkladı.


Yargıç Carlos Alexandre ayrıca Jose Socrates'in arkadaşı ve işlerini yürüttüğü iddia edilen Carlos Santos Silva ve şoförü Joao Perna'nın da tedbir amaçlı tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanmayan tek sanık olan avukat Gonçalo Ferreira'nın ise pasaportunu teslim etme ve haftada iki kere mahkemeye gelerek imza atma zorunluluğunun yanısıra, diğer sanıklarla konuşması ve ülkeyi terk etmesi yasak.

2005-2011 yılları arasında Portekiz başbakanı olarak görev yapan Jose Socrates, geçen Cuma gecesi Paris'ten gelirken Lizbon havaalanına indiği sırada gözaltına alınmıştı.



Sosyalist lider Socrates'in ismi 'Freeport' ve 'Monte Branco' adlı yolsuzluk soruşturmalarında da geçmiş, ancak hakkında dava açılmamıştı. 

Son Güncelleme: 26.11.2014 08:27
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