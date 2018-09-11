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Portakallar mora dönünce telaşlandılar!

Avustralya'da portakalların rengi mora döndü, bilim insanları devreye girdi. Esrarengiz olay sonrası Avustralyalı bilim insanları araştırma başlattı.

Portakallar mora dönünce telaşlandılar!

Avustralya'da portakalların rengi mora döndü, bilim insanları devreye girdi. Esrarengiz olay sonrası Avustralyalı bilim insanları araştırma başlattı.

11 Eylül 2018 Salı 10:26
Portakallar mora dönünce telaşlandılar!

Avustralya'nın Queensland şehrinde yaşayan Neti Moffitt, oğluna yemesi için portakal soydu. Çocuk portakal dilimlerini yedikten sonra tezgaha bıraktı. Sabah portak dilimlerinde kalan parçalar mor renge dönüştü. Bilim adamları meyvenin mor renge dönüşmesini araştırmaya başladı.

ANNE ENDİŞELİ

Üç dilim portakalı yiyen çocuk, tabağı tezgaha bıraktı. Ertesi gün tabaktaki portakallar mor renge dönüştü. Dilimlenen portakalın etli bölümü mor lekelerle kaplandı. Avusturyalı anne, mor portakalların çocuğuna zarar verip vermediğini merak ediyor.

BİLİM İNSANLARI ÇOK HEYECANLI

Yerel sağlık otoriteleri, bu ilginç durumu inceleme şansları olduğu için çok heyecanlandılar. Quessland Adli Sağlık ve Bilimsel Hizmetler; araştırma için mor portakal dilimlerini, renksiz portakal dilimlerini ve kullanılan bıçağı ve bıçağın bilendiği bileme aletini aldı.

HER ŞEY STABİL

Araştırmada, portakaldaki her şeyin stabil ve normal olduğu saptandı. Mor portakalda iyot olması durumuna karşın da test yapıldı ancak iyot kalıntısına rastlanmadı. Kimi bilim insanları, başka bir meyveyle temasın veya uzaktan etkileşime girebilen kimyasalların portakaldaki renk değişimine neden olabileceğini öne sürüdü. Portakalın renginin mora dönmesinin nedeni hala ispatlanamadı.

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