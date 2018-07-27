Pompeo’dan “Papaz Brunson” Açıklaması...

ABD ile yaşanan “Papaz Brunson” gerilimin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da açıklama yaptı.

Gerek yazılı yapılan açıklamada gerekse Pompeo tarafından paylaşılan twitter mesajında, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence benzeri ifadeler tekrar edildi.

Pompeo, “Dün Çavuşoğlu ile yaptığım görüşmede, masum olan papaz Brunson’un eve dönme vaktinin çoktan geldiğinin altını çizdim” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence, dün yaptıkları açıklamalarda, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanmasına devam edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye geniş yaptırımlar başlatacağı tehdidinde bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğini ve hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunu vurgulamıştı.

