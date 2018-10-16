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Pompeo, Suudi Arabistan\'da Kaşıkçı Olayını Gündeme Getirdi

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, SUUDİ BASININDAKİ HABERLERİN AKSİNE, BAKAN MİKE POMPEO\'NUN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİNDE KAŞIKÇI OLAYINI GÜNDEME GETİRDİĞİNİ DUYURDU - POMPEO ZİYARETTE, OLAYLA İLGİLİ ABD YÖNETİMİNİN RAHATSIZLIĞINI YENİDEN İLETTİ

Pompeo, Suudi Arabistan\'da Kaşıkçı Olayını Gündeme Getirdi

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, SUUDİ BASININDAKİ HABERLERİN AKSİNE, BAKAN MİKE POMPEO\'NUN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİNDE KAŞIKÇI OLAYINI GÜNDEME GETİRDİĞİNİ DUYURDU - POMPEO ZİYARETTE, OLAYLA İLGİLİ ABD YÖNETİMİNİN RAHATSIZLIĞINI YENİDEN İLETTİ

16 Ekim 2018 Salı 15:14
Pompeo, Suudi Arabistan\'da Kaşıkçı Olayını Gündeme Getirdi
ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, SUUDİ BASININDAKİ HABERLERİN AKSİNE, BAKAN MİKE POMPEO\'NUN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİNDE KAŞIKÇI OLAYINI GÜNDEME GETİRDİĞİNİ DUYURDU - POMPEO ZİYARETTE, OLAYLA İLGİLİ ABD YÖNETİMİNİN RAHATSIZLIĞINI YENİDEN İLETTİ
Ankara, 16 Ekim 18 : Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, Kral Selman bin Abdulaziz ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo\'nun Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına değinilmediğini açıklarken, ABD Dışişleri Bakanlığı, Pompeo\'nun Kaşıkçı meselesini gündeme getirdiğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo\'nun, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın 2 Ekim\'de Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan\'daki temasları kapsamında Riyad\'da Kral Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile görüştüğü bildirildi.
Açıklamada, Pompeo\'nun Cubeyr ile görüşmesinde Kaşıkçı meselesiyle ilgili endişesini dile getirdiği kaydedildi.
Pompeo\'nun Kral Selman ile görüşmesinde Kaşıkçı\'nın akıbetiyle ilgili şeffaf, kapsamlı ve zamanında yürütülen soruşturmayı destekleme konusunda Kral Selman\'ın verdiği taahhüt için teşekkür ettiği bildirildi.
Açıklamada, görüşmede ayrıca bölgesel ve ikili ilişkilerin ele alındığı ifade edildi.
SPA\'da yer alan haberde, Kral Selman ile Pompeo\'nun ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeleri görüştüğü, Kaşıkçı olayına değinilmediği belirtilmişti. 
Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı\'dan, resmi işlemler için Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiği 2 Ekim Salı gününden beri haber alınamıyor.
(AA/AK/HÖ)

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